«Dame Hombro» de Bulin 47 cruza fronteras y llega a EE. UU. con Druski

El fenómeno “Dame Hombro”, que popularizó el artista dominicano Bulin 47, continúa ganando atención fuera de República Dominicana. Ahora llega a Estados Unidos de la mano del comediante Druski, quien ha impulsado su difusión y presencia en las conversaciones de las redes sociales.

La frase, que ha llamado la atención por su forma particular de utilizarse y su toque de humor, ha logrado conectar con el público. En especial, entre los usuarios de plataformas digitales. Su popularidad ha crecido gracias a videos, publicaciones y reacciones que han hecho que cada vez más personas conozcan esta tendencia.

La participación de Druski representa una nueva oportunidad para que el contenido de Bulin 47 llegue a otros públicos, especialmente en el mercado estadounidense, donde las redes sociales permiten que expresiones, bailes y ocurrencias de artistas latinos alcancen mayor difusión.