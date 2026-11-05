«Dame Hombro» de Bulin 47 cruza fronteras y llega a EE. UU. con Druski

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El fenómeno “Dame Hombro”, que popularizó el artista dominicano Bulin 47, continúa ganando atención fuera de República Dominicana. Ahora llega a Estados Unidos de la mano del comediante Druski, quien ha impulsado su difusión y presencia en las conversaciones de las redes sociales.
La frase, que ha llamado la atención por su forma particular de utilizarse y su toque de humor, ha logrado conectar con el público. En especial, entre los usuarios de plataformas digitales. Su popularidad ha crecido gracias a videos, publicaciones y reacciones que han hecho que cada vez más personas conozcan esta tendencia.
La participación de Druski representa una nueva oportunidad para que el contenido de Bulin 47 llegue a otros públicos, especialmente en el mercado estadounidense, donde las redes sociales permiten que expresiones, bailes y ocurrencias de artistas latinos alcancen mayor difusión.
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Este nuevo alcance también refleja cómo el humor y la música dominicana continúan ganando espacio fuera del país. Lo que comenzó como una expresión popular ha logrado llamar la atención de figuras del entretenimiento internacional, llevando un poco del estilo dominicano a nuevas audiencias.
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