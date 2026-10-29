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Dalvin La Melodía desmiente contrato de US$15 millones con Pina Records

El bachatero habló sobre sus inicios humildes en Los Alcarrizos, los sacrificios que hizo para salir adelante y las dificultades económicas que enfrentó junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde la adolescencia.

Noemy Vicioso
Dalvin La Melodía desmiente contrato de US$15 millones con Pina Records
Dalvin La Melodía desmiente contrato de US$15 millones con Pina Records
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Dalvin La Melodía desmintió los rumores sobre un supuesto contrato de 15 millones de dólares con Pina Records y defendió a su esposa de las críticas en redes sociales, durante una entrevista con Santiago Matías, Alofoke.

El bachatero habló sobre sus inicios humildes en Los Alcarrizos, los sacrificios que hizo para salir adelante y las dificultades económicas. Dificultades que enfrentó junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde la adolescencia.

También expresó su rechazo a los procedimientos estéticos, reconoció la trayectoria de Romeo Santos y destacó el crecimiento de su carrera, especialmente en Puerto Rico.

Sobre Raphy Pina, aclaró que ha recibido consejos y orientaciones sobre la industria musical. Negó que exista una oferta contractual millonaria como se ha rumorado.

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ETIQUETAS:MúsicaMillonesContratoPina Recordsdestacada5Dalvin La Melodía
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