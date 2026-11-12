Daddy Yankee recibe el Persona del Año en los Latin Grammy

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Daddy Yankee fue reconocido como Persona del Año 2026 por los Latin Grammy, convirtiéndose en el primer exponente del reguetón en recibir esta distinción. El artista puertorriqueño dedicó el homenaje a toda una cultura y a los pioneros que impulsaron el género urbano.

El cantante Daddy Yankee recibió este miércoles el reconocimiento Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, en una ceremonia celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, durante la semana de los Latin Grammy.

El intérprete de Gasolina llegó a su gran noche acompañado de su madre, Rosa Rodríguez, en un homenaje que reconoce su trayectoria musical y su labor humanitaria.

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El intérprete de Gasolina llegó a su gran noche acompañado de su madre, Rosa Rodríguez

Durante su paso por la alfombra roja, el artista expresó que este reconocimiento representa mucho más que un logro individual.

«Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90», afirmó Daddy Yankee en declaraciones a EFE.

Daddy Yankee reivindica los orígenes del reguetón

El reconocimiento de una cultura

El artista destacó el significado cultural de esta distinción, especialmente por los prejuicios que enfrentó el reguetón durante sus primeros años.

En sus inicios, el género urbano era asociado con la criminalidad y enfrentaba fuertes cuestionamientos sociales. Sin embargo, sus exponentes lograron transformar esa percepción y llevar su música a escenarios internacionales.

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Por eso, Daddy Yankee considera que el homenaje también reconoce a los artistas que abrieron camino y contribuyeron a consolidar el reguetón como uno de los movimientos musicales más influyentes de las últimas décadas.

Primer reguetonero en recibir el Persona del Año

Una distinción inédita

Con este reconocimiento, Daddy Yankee se convierte en el primer artista del género urbano en recibir el Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

La distinción ha sido otorgada anteriormente a destacadas figuras de la música, entre ellas Raphael, Shakira y Rubén Blades.

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El homenaje destaca tanto la trayectoria artística del puertorriqueño como su contribución a la música latina y sus iniciativas humanitarias.

La gala principal de los Latin Grammy se celebra este jueves en Las Vegas, donde se reunirán importantes figuras de la industria musical latinoamericana.