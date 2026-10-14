Confirman causa de lesión en la cabeza que sufrió Diddy en prisión

Sean ‘Diddy’ Combs se recupera luego de ser trasladado de urgencia desde la prisión a un hospital de Nueva Jersey, tras sufrir una lesión en la cabeza mientras cumplía su condena de 50 meses en Fort Dix.

Una fuente cercana reveló que Diddy, de 56 años, se encontraba mucho mejor. Esta actualización sobre su estado de salud se produjo luego de los informes que indicaban que el magnate de la música lo trasladaron desde Fort Dix, Nueva Jersey, el domingo 11 de octubre, a un centro médico cercano debido a una emergencia. Según los reportes, lo llevaron en ambulancia el sábado alrededor de la 1:00 de la madrugada para recibir atención por una lesión que no ponía en peligro su vida.

En ese momento, el fundador del sello discográfico Bad Boy Records, acusado de obligar a una víctima a someterse a un procedimiento médico el año pasado, se encontraba consciente y podía hablar tras el presunto incidente.