Confirman causa de lesión en la cabeza que sufrió Diddy en prisión

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Sean ‘Diddy’ Combs se recupera luego de ser trasladado de urgencia desde la prisión a un hospital de Nueva Jersey, tras sufrir una lesión en la cabeza mientras cumplía su condena de 50 meses en Fort Dix.
Una fuente cercana reveló que Diddy, de 56 años, se encontraba mucho mejor. Esta actualización sobre su estado de salud se produjo luego de los informes que indicaban que el magnate de la música lo trasladaron desde Fort Dix, Nueva Jersey, el domingo 11 de octubre, a un centro médico cercano debido a una emergencia. Según los reportes, lo llevaron en ambulancia el sábado alrededor de la 1:00 de la madrugada para recibir atención por una lesión que no ponía en peligro su vida.
En ese momento, el fundador del sello discográfico Bad Boy Records, acusado de obligar a una víctima a someterse a un procedimiento médico el año pasado, se encontraba consciente y podía hablar tras el presunto incidente.
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«Estamos al tanto de los informes sobre Sean Combs y estamos trabajando para confirmar las circunstancias», declaró un representante del equipo de Diddy a Page Six. «La salud y el bienestar de Sean son nuestra principal preocupación», añadió la fuente, quien también agradeció a todas las personas que se habían puesto en contacto con ellos.
El medio también confirmó que el ejecutivo musical lo trasladaron de urgencia al hospital. El traslado se produjo luego de golpearse la cabeza. Se golpeó con la litera que tenía encima dentro de su celda en la prisión de mínima seguridad.
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