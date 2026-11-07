Condenan a Mía Cepeda por difamación y ordenan pagar RD$2 millones

La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró culpable a Mía Fernanda Cepeda Marte por difamación e injuria a través de medios electrónicos.

El tribunal conoció el caso por una querella presentada por Ricardo Carrasco Alcántara, quien figura como afectado en la sentencia núm. 047-2026-SSEN-00162.

La decisión establece una condena de tres meses de prisión, cuya ejecución quedó suspendida bajo condiciones. Entre ellas, Cepeda Marte deberá residir en un domicilio fijo y cumplir 30 horas de trabajo comunitario.

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Además, el tribunal le impuso una multa equivalente a 25 salarios mínimos.

Deberá pagar RD$2 millones de indemnización

En el aspecto civil, la sentencia ordena a Cepeda Marte pagar una indemnización de RD$2,000,000 a favor de Ricardo Carrasco Alcántara.

El monto busca reparar los daños ocasionados, según establece el fallo. La condenada también deberá cubrir las costas judiciales.

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La decisión se fundamenta en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.