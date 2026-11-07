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Condenan a Mía Cepeda por difamación y ordenan pagar RD$2 millones

La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró culpable a Mía Fernanda Cepeda Marte por difamación e injuria a través de medios electrónicos. El tribunal conoció el caso por una querella presentada por Ricardo Carrasco Alcántara, quien figura como afectado en la sentencia núm. 047-2026-SSEN-00162. La decisión […]

Ailin Santana
Mía Cepeda
Mía Cepeda
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La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró culpable a Mía Fernanda Cepeda Marte por difamación e injuria a través de medios electrónicos.

El tribunal conoció el caso por una querella presentada por Ricardo Carrasco Alcántara, quien figura como afectado en la sentencia núm. 047-2026-SSEN-00162.

La decisión establece una condena de tres meses de prisión, cuya ejecución quedó suspendida bajo condiciones. Entre ellas, Cepeda Marte deberá residir en un domicilio fijo y cumplir 30 horas de trabajo comunitario.

Además, el tribunal le impuso una multa equivalente a 25 salarios mínimos.

Deberá pagar RD$2 millones de indemnización

En el aspecto civil, la sentencia ordena a Cepeda Marte pagar una indemnización de RD$2,000,000 a favor de Ricardo Carrasco Alcántara.

El monto busca reparar los daños ocasionados, según establece el fallo. La condenada también deberá cubrir las costas judiciales.

La decisión se fundamenta en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Documento con condena
Documento con condena

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ETIQUETAS:JusticiaDifamaciónMía Cepeda
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