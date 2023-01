Con esta letra nadie va a querer ser el ex de Shakira

Los fans de Shakira están realmente emocionados por el regreso de la cantante colombiana con una nueva canción que promete ser un hit mundial. El tema es en colaboración con Bizarrap y está titulada como «Music Sessions #53». Una parte de la letra dice así.

«Una loba como yo no está pa’ tipos como tu, a ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tu…

Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores, ni me supliqes.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique«.

Por supuesto que esto ha generado revuelo en redes sociales, haciéndose viral distintos nombres en las tendencias, entre ellos Gerard Piqué, y es que los internautas tienen las redes del ex futbolista llena de respuestas sobre la canción de Shakira, incluso haciéndole edits.

Gracias a tanto revuelo, Gerard Piqué a reaccionado oficialmente de forma implícita, y es que ha tomado sus redes sociales para dejar una serie de emojis de payaso y circo, dejando en claro su opinión al respecto, ya que todo se trata de un show según la ex pareja de Shakira.