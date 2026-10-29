Cines dominicanos y su apuesta en noche de Halloween

Santo Domingo, RD.- La cartelera cinematográfica dominicana se prepara para vivir uno de sus momentos más oportunos para los amantes del suspenso y el terror. Noche de Halloween, este viernes 31 de octubre.

Para esta temporada, las salas dominicanas apuestan por historias de posesiones, juegos sobrenaturales, criaturas inquietantes y clásicos del género, con un especial del 22 y el 29 de octubre.

La programación busca captar la atención de quienes aprovechan esta festividad para disfrutar películas de miedo en pantalla grande, ya sea en pareja, con amigos o como parte de las actividades propias de la noche de brujas.

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Las proyecciones incluyen una gran variedad de títulos en cartelera, lo que permite identificar una apuesta por el cine de terror como principal atractivo de la temporada.

Estrenos de temporada

Entre las películas que forman parte de la oferta de terror figura Madre Siniestra, que ya se encuentra en exhibición, junto con Grin: El Juego de la Ouija, una propuesta que gira en torno a elementos sobrenaturales y al miedo asociado con las prácticas ocultistas.

Otra propuesta en sala es Clayface, disponible desde el 22 de octubre de 2026. Su incorporación amplía las opciones para el público interesado en historias de criaturas y personajes oscuros.

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La cartelera se renueva este jueves 29 de octubre con dos estrenos: Engendro y El Heladero: Dulce Sabor A Muerte.

Ambas producciones llegan en la antesala de Halloween, cuando las películas de terror suelen convertirse en una alternativa para quienes buscan experiencias cinematográficas cargadas de tensión.

Los clásicos también regresan a la pantalla grande

La programación incluye, además, el regreso de títulos reconocidos por los seguidores del género, entre estos: Los Otros, estrenada originalmente en 2001, figura entre las películas programadas desde el 22 de octubre, con una historia marcada por el misterio y los fenómenos aparentemente inexplicables.

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A esta propuesta se suma El Exorcista, el clásico de 1973 dirigido por William Friedkin, cuya programación comenzó el 26 de octubre. La película continúa siendo una referencia del cine de terror por su representación de la posesión demoníaca y su influencia en producciones posteriores.

La presencia de estos clásicos ofrece una alternativa para quienes prefieren el terror psicológico y las historias sobrenaturales que han mantenido su impacto a lo largo de varias generaciones.

Cartelera de terror para Halloween en streaming

Abracadabra

Es una película del género de comedia que se estrenó en 1993. Tres brujas (Batte Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker) regresan en Halloween para sembrar el caos. Es apto para toda la familia y se encuentra en Disney+.

El Extraño mundo de Jack

Creada por Tim Burton, el musical tiene como protagonista a Jack Skellington, el rey de Halloween Town, quien intenta apoderarse de la Navidad. Se puede encontrar en Disney+.

Scream

Esta saga clásica está protagonizada por un asesino que usa una máscara para aterrorizar a un grupo de jóvenes. Con puntos de giro inesperados y llamadas misteriosas, la película se puede ver en HBO Max como Paramount+Viernes 13

La trama gira principalmente sobre Jason, un asesino que aterroriza a jóvenes con su máscara de hockey sobre hielo. La franquicia tiene 12 películas que están en las plataformas Amazon Prime Video y HBO Max

Halloween

“Una noche de Halloween, perpetró una matanza oculto tras una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente… y su familia”, detalla la sinopsis oficial de la película que se puede ver en Netflix y es protagonizada por Jamie Lee Curtis, Judy Greer y Andi Matichak.

El extraño mundo de Jack

Esta película, del genero infantil y de fantasía, fue creada por Tim Burton. En la trama, Jack Skellington, el rey de Halloween Town, intenta apoderarse de la Navidad. Está disponible en Disney+.