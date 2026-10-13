Hombres pagan hasta US$15,000 para agrandarse el pene

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El documental Manhood explora la industria de los tratamientos estéticos para aumentar el grosor del pene y las inseguridades que llevan a algunos hombres a someterse a estos procedimientos. La película, producida por World of Wonder, llegará a salas de cine seleccionadas de Estados Unidos a finales de octubre.
La producción presenta las experiencias de pacientes y las explicaciones de especialistas sobre la relación entre el tamaño del pene, la autoestima y las ideas sociales sobre la masculinidad. Entre sus protagonistas figura Bill Moore, fundador de la clínica PhalloFill, en Dallas, Texas, quien describe cómo se realizan las inyecciones de relleno dérmico.
Según un reporte de People, el documental también aborda el dinero que algunos pacientes están dispuestos a gastar para modificar su apariencia física. De acuerdo con Moore, hay hombres que pagan hasta US$15,000 porque no se sienten satisfechos con su virilidad.
Notas relacionadas
Las inseguridades detrás de los procedimientos
El tráiler comienza con preguntas que algunos hombres buscan en internet sobre cómo atraer a una mujer, satisfacer a una pareja y conocer el tamaño promedio del pene. Las escenas plantean cómo las expectativas sociales pueden influir en la percepción que tienen los hombres de sus cuerpos.
A medida que avanza el adelanto, aparece un paciente interesado en los servicios de PhalloFill. Moore reconoce que algunos hombres pueden desarrollar una preocupación constante por el tamaño de su pene y sostiene que busca ayudarlos a través de estos tratamientos.
El especialista explica que el procedimiento consiste en aplicar rellenos dérmicos para aumentar el grosor. El tráiler muestra a pacientes acostados mientras reciben las inyecciones, así como sus reacciones durante la intervención.
La producción también cuestiona el mercado que se desarrolla alrededor de las inseguridades físicas. Una voz femenina plantea que la preocupación por la apariencia puede convertirse en un negocio rentable, mientras un hombre expresa que preferiría mejorar el aspecto de su pene antes que aumentar el tamaño de sus bíceps.
Moore asegura que los pacientes depositan su confianza en los profesionales que realizan estos procedimientos y que llegan a consulta en un momento de especial vulnerabilidad emocional.
Sin embargo, el documental también introduce una reflexión sobre los límites de las intervenciones estéticas. En el cierre del tráiler, Moore advierte que, aunque puede aplicar relleno para modificar el pene, no puede resolver el vacío emocional de una persona.
¿Qué advierten los especialistas sobre el agrandamiento del pene?
La preocupación por el tamaño del pene también plantea interrogantes sobre la seguridad y la eficacia de los tratamientos que se promocionan con fines estéticos.
La Mayo Clinic advierte en su sitio web que existe poca evidencia científica que respalde muchos de los métodos no quirúrgicos para aumentar el tamaño del pene. También señala que ninguna organización médica de confianza recomienda la cirugía con fines exclusivamente cosméticos.
Entre las prácticas que generan preocupación figuran productos, dispositivos y procedimientos promocionados para aumentar la longitud o el grosor. La institución recomienda evaluar cuidadosamente estas opciones, ya que algunas pueden resultar ineficaces o causar daños.
El documental presenta así dos dimensiones del tema: la demanda de procedimientos motivados por la inseguridad corporal y los riesgos que deben considerarse antes de recurrir a tratamientos de este tipo.
¿Cuándo se estrena Manhood?
Manhood tiene previsto estrenarse el 28 de octubre en el cine Laemmle NoHo, en Los Ángeles, y el 30 de octubre en Village East by Angelika, en Nueva York. Posteriormente, llegará a salas de cine de otras partes de Estados Unidos.
La película examina una industria que combina procedimientos estéticos, expectativas sociales y preocupaciones sobre la masculinidad, a través de los testimonios de quienes buscan modificar su cuerpo y de los profesionales que ofrecen estos tratamientos.