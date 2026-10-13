Hombres pagan hasta US$15,000 para agrandarse el pene

Las inseguridades detrás de los procedimientos

El tráiler comienza con preguntas que algunos hombres buscan en internet sobre cómo atraer a una mujer, satisfacer a una pareja y conocer el tamaño promedio del pene. Las escenas plantean cómo las expectativas sociales pueden influir en la percepción que tienen los hombres de sus cuerpos.

A medida que avanza el adelanto, aparece un paciente interesado en los servicios de PhalloFill. Moore reconoce que algunos hombres pueden desarrollar una preocupación constante por el tamaño de su pene y sostiene que busca ayudarlos a través de estos tratamientos.

El especialista explica que el procedimiento consiste en aplicar rellenos dérmicos para aumentar el grosor. El tráiler muestra a pacientes acostados mientras reciben las inyecciones, así como sus reacciones durante la intervención.

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La producción también cuestiona el mercado que se desarrolla alrededor de las inseguridades físicas. Una voz femenina plantea que la preocupación por la apariencia puede convertirse en un negocio rentable, mientras un hombre expresa que preferiría mejorar el aspecto de su pene antes que aumentar el tamaño de sus bíceps.

Moore asegura que los pacientes depositan su confianza en los profesionales que realizan estos procedimientos y que llegan a consulta en un momento de especial vulnerabilidad emocional.

Sin embargo, el documental también introduce una reflexión sobre los límites de las intervenciones estéticas. En el cierre del tráiler, Moore advierte que, aunque puede aplicar relleno para modificar el pene, no puede resolver el vacío emocional de una persona.