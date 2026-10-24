El Señor de los Anillos tendrá una nueva película tras 25 años de su estreno.

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El universo de El Señor de los Anillos volverá a la pantalla grande con una nueva película titulada Shadow of the Past, que servirá como continuación de la trilogía estrenada entre 2001 y 2003. El director Peter Jackson confirmó que el proyecto está en desarrollo y que actualmente se trabaja en el guion. La noticia ha despertado el interés de los seguidores de la saga, que esperan volver a disfrutar de las historias y los personajes de la Tierra Media.
La nueva producción contará con la participación de Stephen Colbert, Peter McGee y Philippa Boyens en el desarrollo del guion. La historia estará ambientada 14 años después de los hechos de El retorno del Rey y tendrá como protagonistas a Sam, Merry y Pippin. Los tres personajes recordarán las aventuras que vivieron junto a Frodo y mostrarán episodios que no fueron incluidos en la primera película de la trilogía, La comunidad del Anillo.
Aunque la película todavía se encuentra en una etapa inicial, su anuncio representa una nueva oportunidad para ampliar la historia de los personajes que conquistaron a millones de espectadores. Por el momento, no se ha informado una fecha de estreno para Shadow of the Past, por lo que los fanáticos tendrán que esperar nuevos detalles sobre el desarrollo de la producción y el posible regreso de otros personajes conocidos.
Notas relacionadas
Mientras se prepara esta nueva película, la historia de la Tierra Media también continuará en la televisión con la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder. Prime Video presentó el tráiler de los nuevos episodios, que mostrarán la lucha contra Sauron y los acontecimientos relacionados con la creación del Anillo Único. La temporada también incluirá nuevas amenazas para los elfos, conflictos entre los enanos de Khazad-dûm y problemas políticos en Númenor, mientras Gandalf enfrenta la oscuridad que avanza sobre las tierras de Rhûn.
La tercera temporada de Los anillos de poder tiene previsto estrenarse el 11 de noviembre de 2026 en Prime Video, con sus primeros cuatro episodios. Los capítulos cinco y seis llegarán el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos estarán disponibles el 25 de ese mes. De esta manera, la franquicia seguirá desarrollando sus historias tanto en el cine como en las plataformas digitales, manteniendo el interés de los seguidores de una de las sagas de fantasía más conocidas del mundo.
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