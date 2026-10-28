Documental “Más Allá del Humo” realiza gala premier

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Santo Domingo, RD. – El documental dominicano “Más Allá del Humo” llega a los cines dominicanos con una historia en torno a la tradición, la identidad y el sentido de pertenencia. Bajo la dirección de la cineasta Mariel Aponte y producción de Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, propone una mirada íntima a una de las tradiciones vinculadas a la historia y cultura dominicana: la elaboración del cigarro.
Más allá de la industria, «Más Allá del Humo» pone en primer plano las historias de Wander, Nirka y Tony, quienes desde experiencias distintas se enfrentan al peso de heredar un legado y encontrar un lugar dentro de él, adentrándose en un universo donde el oficio se transmite de generación en generación y donde cada hoja de tabaco está vinculada a historias familiares, comunidades, orgullo, resistencia y decisiones personales.
“Más Allá del Humo nació como una exploración de la tradición, pero terminó convirtiéndose en una historia sobre las familias que la cultivan, la heredan y la transforman. Su verdadera esencia está en los gestos, las canciones, las dudas y las decisiones de quienes encuentran su propia manera de relacionarse con ese legado”, expresó Mariel Aponte, directora del documental.
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Con una duración de 71 minutos y hablada en español e inglés, la película propone una reflexión que trasciende al cigarro como elemento central de la historia para enfocarse en las personas que viven y transforman ese legado cultural, mientras plantea preguntas sobre la relación entre herencia y evolución: ¿qué hacemos con las tradiciones que nos forman, pero que también nos desafían? ¿Cómo podemos honrarlas sin detener nuestra evolución? ¿Y qué sucede cuando nos atrevemos a transformarlas?
“Más Allá del Humo” invita al público dominicano a mirar más allá de lo evidente y descubrir las historias humanas que se encuentran detrás de una tradición que continúa escribiendo su propio legado.
El documental llega a todos los cines del país con el apoyo de Grupo Linda, Aeropuerto Internacional del Cibao, De los Reyes Cigars, La Flor Dominicana, ITABO, Hospital Metropolitano de Santiago, Hyatt Centric y Caribbean Films Distribution.
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