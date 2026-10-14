La película dominicana “Comem*erda”, competirá en el festival europeo PÖFF

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Santo Domingo, RD. – Comem*erda, la nueva película de José María Cabral, producida por Lantica Studios y Purpleline Productions, ha sido seleccionada para la Competencia Oficial de la 30.ª edición del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), en Estonia, donde tendrá su estreno mundial. A este anuncio se suma la adquisición de sus derechos de venta internacional por parte de Latido Films, una de las principales agencias de ventas de cine iberoamericano, que se encargará de presentar la película a distribuidores y compradores de distintos territorios.
PÖFF, uno de los festivales de cine más prestigiosos de Europa, está acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (Fiapf) como festival competitivo categoría A. Su Competencia Oficial reúne este año 12 estrenos mundiales con participación de 15 países. Sobre la incorporación de la película a su catálogo, Antonio Saura, director general de Latido Films, declaró a Variety: “Esta película es brillante, la premisa es original y provocadora y las actuaciones son excelentes”.
Notas relacionadas
“Comem*erda es una comedia que, detrás de su título provocador, aborda temas muy serios: las desigualdades sociales, las relaciones de poder y las contradicciones que surgen cuando personas de distintas clases sociales conviven bajo un mismo techo. Me entusiasma que tenga su estreno mundial en Tallinn y que Latido Films nos acompañe en su recorrido internacional. Tengo mucha curiosidad por ver cómo una historia tan dominicana, pero a la vez tan universal, conecta con otros públicos. Y como dicen en el teatro… ¡mucha m•erda!”, expresó José María Cabral.
La historia sigue a un padre que encuentra en la niñera de su hija una inesperada solución para sus problemas de salud, desencadenando un cambio en las relaciones de poder dentro del hogar.
El reparto está encabezado por Fele Martínez, junto a Lizbeth Santos, Cindy Galán, Isabel Spencer, Leonor Forero, Karina Noble y Frank Perozo.
La producción es de Rafael Elías Muñoz y Sarah Pérez Báez, con producción ejecutiva de Albert Martínez Martín y guion de Miguel Yarull y Natalia Peralta, basado en una idea original de Cabral. Filmada en Santo Domingo y en Lantica Studios, Comem*erda llegará a los cines dominicanos en 2027.
Sobre Lantica Studios
Lantica Studios es el proveedor líder de servicios de estudio y producción cinematográfica en el Caribe y Latinoamérica. Durante los últimos quince años ha posicionado a la República Dominicana como uno de los principales destinos cinematográficos de la región, brindando servicios a algunos de los estudios más importantes del mundo, incluidos Netflix, Amazon, NBC Universal, Paramount, HBO y Lionsgate, entre otros. Adicionalmente, Lantica produce contenido en español galardonado internacionalmente, siendo un actor clave en el desarrollo del talento creativo de nuestro país.
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