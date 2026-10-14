La película dominicana “Comem*erda”, competirá en el festival europeo PÖFF

“Comem*erda es una comedia que, detrás de su título provocador, aborda temas muy serios: las desigualdades sociales, las relaciones de poder y las contradicciones que surgen cuando personas de distintas clases sociales conviven bajo un mismo techo. Me entusiasma que tenga su estreno mundial en Tallinn y que Latido Films nos acompañe en su recorrido internacional. Tengo mucha curiosidad por ver cómo una historia tan dominicana, pero a la vez tan universal, conecta con otros públicos. Y como dicen en el teatro… ¡mucha m•erda!”, expresó José María Cabral.

La historia sigue a un padre que encuentra en la niñera de su hija una inesperada solución para sus problemas de salud, desencadenando un cambio en las relaciones de poder dentro del hogar.

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El reparto está encabezado por Fele Martínez, junto a Lizbeth Santos, Cindy Galán, Isabel Spencer, Leonor Forero, Karina Noble y Frank Perozo.

La producción es de Rafael Elías Muñoz y Sarah Pérez Báez, con producción ejecutiva de Albert Martínez Martín y guion de Miguel Yarull y Natalia Peralta, basado en una idea original de Cabral. Filmada en Santo Domingo y en Lantica Studios, Comem*erda llegará a los cines dominicanos en 2027.

Sobre Lantica Studios

Lantica Studios es el proveedor líder de servicios de estudio y producción cinematográfica en el Caribe y Latinoamérica. Durante los últimos quince años ha posicionado a la República Dominicana como uno de los principales destinos cinematográficos de la región, brindando servicios a algunos de los estudios más importantes del mundo, incluidos Netflix, Amazon, NBC Universal, Paramount, HBO y Lionsgate, entre otros. Adicionalmente, Lantica produce contenido en español galardonado internacionalmente, siendo un actor clave en el desarrollo del talento creativo de nuestro país.