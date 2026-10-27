Chris Brown condenado a ocho meses por agresión en Londres

Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión en Londres por una agresión contra el productor musical Abraham Diaw. Sin embargo, el tribunal suspendió la pena durante un año, por lo que el cantante no tendrá que ingresar a la cárcel de inmediato.

El artista estadounidense, de 37 años, se declaró culpable de un delito relacionado con el ataque ocurrido en febrero de 2023. El hecho tuvo lugar en el club nocturno Tape, situado en Mayfair, Londres. La sentencia establece una pena de prisión, pero su ejecución queda suspendida durante 12 meses.

Durante el juicio, el tribunal examinó imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas se observa a Brown golpeando varias veces a Diaw con una botella de vidrio. Según lo expuesto durante el proceso, dos golpes impactaron en la cabeza del productor y otro en el hombro.