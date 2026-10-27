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Chris Brown condenado a ocho meses por agresión en Londres

Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión en Londres por una agresión contra el productor musical Abraham Diaw. Sin embargo, el tribunal suspendió la pena durante un año, por lo que el cantante no tendrá que ingresar a la cárcel de inmediato. El artista estadounidense, de 37 años, se declaró culpable de un […]

Ruth Salcedo
Chris Brown durante una comparecencia judicial en Londres por un caso de agresión.
Chris Brown recibió una pena de ocho meses de prisión, suspendida durante un año, por un caso de agresión ocurrido en 2023.
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Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión en Londres por una agresión contra el productor musical Abraham Diaw. Sin embargo, el tribunal suspendió la pena durante un año, por lo que el cantante no tendrá que ingresar a la cárcel de inmediato.

El artista estadounidense, de 37 años, se declaró culpable de un delito relacionado con el ataque ocurrido en febrero de 2023. El hecho tuvo lugar en el club nocturno Tape, situado en Mayfair, Londres. La sentencia establece una pena de prisión, pero su ejecución queda suspendida durante 12 meses.

Durante el juicio, el tribunal examinó imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas se observa a Brown golpeando varias veces a Diaw con una botella de vidrio. Según lo expuesto durante el proceso, dos golpes impactaron en la cabeza del productor y otro en el hombro.

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El juez Tony Baumgartner calificó la agresión como peligrosa y advirtió sobre las consecuencias que puede tener golpear a una persona con una botella de vidrio, especialmente en la cabeza. También señaló que el éxito comercial no da derecho a recibir un trato preferente ante la justicia.

Otro acusado recibió una pena de prisión

El tribunal también condenó a Omololu Akinlolu, entrenador vocal, a cuatro meses de prisión. Al igual que en el caso de Chris Brown, la pena quedó suspendida durante 12 meses. Ambos deberán pagar 1.500 libras esterlinas por los gastos del proceso judicial.

Durante la audiencia, el cantante permaneció sentado con una chaqueta negra de cuero y la mirada hacia abajo. La sentencia se produce por el caso relacionado con el ataque a Diaw en el club nocturno londinense.

La condena de Chris Brown no implica su ingreso inmediato en prisión, debido a que el tribunal suspendió la ejecución de la pena. Las condiciones exactas de esa suspensión deben consultarse en la sentencia judicial para precisar qué circunstancias podrían llevar a que se ejecute.

EFE

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