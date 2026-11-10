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El músico recibió el reconocimiento el 9 de noviembre en Las Vegas por sus más de cuatro décadas de trayectoria y sus aportes a la música latina. Durante la ceremonia recordó sus inicios a los cuatro años y la influencia de sus raíces en su propuesta artística.

El músico, compositor, percusionista, arreglista y productor dominicano Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026, una distinción otorgada por la Academia Latina de la Grabación para reconocer a artistas que han realizado contribuciones creativas de especial valor a la música latina.

El homenaje tuvo lugar el lunes 9 de noviembre, durante la ceremonia de los Premios Especiales celebrada en Las Vegas, Nevada, como parte de la 27.ª Semana Anual del Latin Grammy. Peralta compartió esta distinción con reconocidas figuras de la música internacional como Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury.

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El reconocimiento destaca una carrera de más de cuatro décadas, marcada por la experimentación musical y la incorporación de elementos de distintas culturas a los ritmos caribeños. Su propuesta, conocida como World Latin Music, ha buscado ampliar las posibilidades del merengue y la música tropical sin perder la conexión con sus raíces dominicanas.

De una tambora improvisada a los escenarios internacionales

La tambora que marcó sus inicios

Uno de los momentos más personales de la ceremonia llegó cuando Peralta recordó cómo nació su pasión por la música. Durante su discurso de aceptación contó que, cuando tenía apenas cuatro años, fabricó una tambora utilizando envases de aceite de cocina de su madre.

Al descubrir el interés musical de su hijo, su padre, Eugenio Peralta Sterling, lo llevó al Mercado Modelo de Santo Domingo y le regaló su primera tambora auténtica, acompañada de una sencilla indicación: «¡Toca!».

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Aquel episodio de su infancia se convirtió en uno de los recuerdos que marcaron su camino artístico. Al recibir el galardón, el músico también agradeció a sus padres, a los artistas y músicos que han formado parte de su trayectoria, así como a su esposa Ermis y sus hijos.

Raíces dominicanas y música sin fronteras

Durante sus palabras, defendió la importancia de mantener una conexión con las raíces culturales mientras se exploran nuevas posibilidades creativas. «Siempre he creído que la música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación», expresó.