Cher, con 76 años, presume figura de infarto

Cher arrasó en la pasarela de Balmain el miércoles durante la Semana de la Moda de París.

El ícono musical, de 76 años, asombró a los fanáticos cuando subió a la pasarela con el diseñador y director creativo de la marca, Olivier Rousteing.

La cantante de «Believe» lució un traje ajustado de látex metálico y cuñas negras gruesas para la noche.

“SOLO LO PASÉ DE LA MEJOR MANERA, EN EL ESCENARIO… ME SENTÍ GENIAL”, tuiteó Cher emocionada después del evento en su estilo habitual en mayúsculas en línea. “¡EL DESFILE FUE PROBABLEMENTE EL MEJOR DESFILE DE MODA DE TODOS LOS TIEMPOS!”

“[Las] MODELOS ERAN BELLEZAS DE OTRO UNIVERSO. ROPA DE MORIR. OLIVIER DE MORIR”, continuó. «EL ESCENARIO ME ESTABA LLAMANDO ‘Cher… oh cher… ven a casa…’ ¡TE ESCUCHO!»

Cher walks the runway with Oliver at #BALMAINSS23 #BalmainFestival #BALMAIN pic.twitter.com/Y1LDpe9bgy