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Caroline Aquino regresa como presentadora de Premios HEAT en México

Esta será la séptima ocasión en que Aquino participa como conductora de la premiación, consolidando su trayectoria en uno de los escenarios internacionales dedicados a reconocer la música latina.

Noemy Vicioso
Caroline Aquino regresa como presentadora de Premios HEAT en México
Caroline Aquino regresa como presentadora de Premios HEAT en México
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Santo Domingo. La comunicadora dominicana Caroline Aquino regresará como presentadora de los HEAT Latin Music Awards, cuya próxima edición se celebrará el 5 de noviembre en Jalisco, México.

Esta será la séptima ocasión en que Aquino participa como conductora de la premiación, consolidando su trayectoria en uno de los escenarios internacionales dedicados a reconocer la música latina.

En esta edición, compartirá la conducción con Alejandra Espinoza, Marko y Karime Pindter. Una ceremonia que reunirá a figuras del entretenimiento y la industria musical latinoamericana.

El regreso de Aquino representa una nueva oportunidad para proyectar el talento dominicano en eventos internacionales. Su experiencia frente a grandes audiencias y su participación en importantes producciones de entretenimiento han contribuido a fortalecer su presencia dentro y fuera del país.

Durante este 2026, la comunicadora también participó como presentadora en Premios Juventud, celebrados en Starlite Marbella, España. Esta edición marcó un hito al trasladarse por primera vez a Europa.

Con estas participaciones, Caroline Aquino continúa ampliando su presencia en escenarios internacionales y sumando experiencias a su carrera en la comunicación y el entretenimiento.

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