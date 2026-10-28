Caroline Aquino regresa como presentadora de Premios HEAT en México

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Santo Domingo. La comunicadora dominicana Caroline Aquino regresará como presentadora de los HEAT Latin Music Awards, cuya próxima edición se celebrará el 5 de noviembre en Jalisco, México.
Esta será la séptima ocasión en que Aquino participa como conductora de la premiación, consolidando su trayectoria en uno de los escenarios internacionales dedicados a reconocer la música latina.
En esta edición, compartirá la conducción con Alejandra Espinoza, Marko y Karime Pindter. Una ceremonia que reunirá a figuras del entretenimiento y la industria musical latinoamericana.
El regreso de Aquino representa una nueva oportunidad para proyectar el talento dominicano en eventos internacionales. Su experiencia frente a grandes audiencias y su participación en importantes producciones de entretenimiento han contribuido a fortalecer su presencia dentro y fuera del país.
Durante este 2026, la comunicadora también participó como presentadora en Premios Juventud, celebrados en Starlite Marbella, España. Esta edición marcó un hito al trasladarse por primera vez a Europa.
Con estas participaciones, Caroline Aquino continúa ampliando su presencia en escenarios internacionales y sumando experiencias a su carrera en la comunicación y el entretenimiento.
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