Carmen Villalobos revela detalles sobre su vida amorosa

La actriz colombiana Carmen Villalobos habló sobre su manera de afrontar las rupturas sentimentales y confirmó que ha recibido una propuesta de matrimonio durante una conversación con la periodista española Cristina Porta en Top Chef VIP 4, el programa culinario de Telemundo.

El espacio de convivencia volvió a ser escenario de revelaciones personales. Esta vez, las preguntas de la periodista Cristina Porta llevaron a Villalobos a compartir su visión sobre las relaciones de pareja, el duelo amoroso y la posibilidad de enamorarse nuevamente después de una separación.

La conversación surgió luego de que Lupillo Rivera expusiera su teoría sobre las diferencias entre hombres y mujeres al terminar una relación. Según planteó el cantante, las mujeres suelen necesitar un tiempo para superar la ruptura, mientras que los hombres tienden a iniciar otra relación con mayor rapidez.

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Ante ese comentario, Porta quiso conocer la postura de la protagonista de Sin senos sí hay paraíso y le preguntó si sería capaz de terminar una relación y comenzar otra con un hombre diferente: “¿Tú puedes terminar una relación y estar con otro hombre?”.

Villalobos respondió que no se identifica con esa idea generalizada y se considera una excepción. También explicó que el proceso de duelo puede ocurrir antes de que una relación llegue a su fin, por lo que una persona podría sentirse preparada para enamorarse de nuevo poco después de una separación.

“Si algo termina, termina, así de sencillo, además tu puedes hacer el duelo durante la relación y terminar y decir me enamoré al otro día de otra persona”, expresó con la seriedad que requiere el tema y dejando a todos atónitos por su seguridad.

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La actriz defendió que, una vez terminada una relación, ambas personas tienen libertad para rehacer su vida sentimental sin que exista un plazo obligatorio para comenzar de nuevo.

“Yo te voy a decir una cosa, cuanto terminas una relación, tanto tú como la otra persona al segundo cero de haber terminado esa relación quedan completamente libres para arrancar otra”, recalcó.

Carmen Villalobos confirma que recibió una propuesta de matrimonio

La conversación tomó otro rumbo cuando Cristina Porta le preguntó directamente a la actriz si alguna vez le habían entregado un anillo como parte de una propuesta de matrimonio.

Villalobos respondió afirmativamente y con entusiasmo, lo que despertó la curiosidad de los presentes. Sin embargo, el intercambio no avanzó hasta revelar quién le habría hecho la propuesta.