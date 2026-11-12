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Londres.-El rey Carlos III de Inglaterra celebrará su cumpleaños número 78 con su participación en un episodio especial en Rocket Hour, el programa de radio del cantante Elton John.

El programa está en el aire semanalmente desde 2015. Tras su regreso de una intensa gira por el Caribe, el monarca y el artista han grabado una conversación en los nuevos estudios de Apple Music en Londres.

En el mismo, hablan sobre el poder de la música y los artistas que han colaborado con The King’s Trust, la fundación que creó Carlos de Inglaterra hace cinco décadas para ayudar a jóvenes entre 11 y 30 años que se enfrentan al desempleo o a barreras educativas.

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¿De que hablaron?

El poder de la música.

El papel de los artistas.

El respaldo de los artistas a la organización benéfica del rey.

La influencia de la música en las iniciativas solidarias.

El periódico El País, de España, se hace eco del acontecimiento.

Una broma sobre la edad

Además, Elton John bromea sobre si ya tienen la edad suficiente como para aparecer en el programa de la BBC Antiques Roadshow (en castellano, algo como El show de las antigüedades). Entre risas, el rey le contesta: “Bueno, ¡bienvenido al club!“.

La historia musical de la organización

Según informó el Palacio de Buckingham este jueves, la dupla repasa durante su conversación algunos de los momentos musicales más destacados en la historia de la organización benéfica.

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Especialmente, desde las galas de rock celebradas en el Wembley Arena en la década de 1980 hasta los conciertos pop en Hyde Park y las actuaciones benéficas con entradas agotadas en el Royal Albert Hall.

Artistas en la lista de reproducción

El programa incluye una lista de reproducción musical de artistas que, a lo largo de los años, han colaborado con la fundación real, entre ellos Raye y Skye Newman.