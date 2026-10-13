Cardi B se hace viral limpiando la casa de sus familiares en Montecristi

La rapera estadounidense Cardi B volvió a captar la atención en redes sociales durante su visita a República Dominicana, luego de que circulara un video en el que aparece ayudando con la limpieza de la vivienda de sus familiares paternos en Castañuelas, Montecristi.

La artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, cumplió 34 años el domingo 11 de octubre y celebró junto a familiares dominicanos en una reunión íntima, alejada de las grandes fiestas que suelen asociarse con las figuras internacionales del entretenimiento.

Cardi B se vuelve viral por limpiar la casa familiar

En el video que circula en redes sociales, la intérprete de éxitos como Bodak Yellow y I Like It aparece echando agua y limpiando el piso de la vivienda familiar.

Publicidad

Las imágenes provocaron reacciones entre los usuarios. Algunos destacaron la naturalidad con la que la artista participa en las tareas domésticas durante sus visitas al país de sus raíces paternas.

La escena también recordó un episodio de julio de 2025. En esa época, su hija mayor, Kulture, fue captada limpiando el piso durante unas vacaciones familiares en República Dominicana.

Aquella ocasión generó comentarios sobre las costumbres domésticas que se mantienen en el entorno familiar de la artista, incluso durante sus visitas al país.