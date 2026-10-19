Cardi B conquista el Tiny Desk de NPR con sus éxitos

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La rapera estadounidense Cardi B debutó en Tiny Desk Concert de NPR Music este lunes, con una presentación íntima que combinó sus mayores éxitos con nuevos arreglos musicales.
La artista, ganadora del Grammy y originaria del Bronx, Nueva York, interpretó ocho canciones en aproximadamente 18 minutos. Su actuación destacó por la energía y la conexión con el público, sin recurrir a la producción de sus grandes espectáculos.
La presentación tuvo lugar en la sede de NPR, en Washington D. C. Según el productor Alanté Serene, la expectativa por la participación de la rapera atrajo a una de las mayores concurrencias que había recibido el equipo de Tiny Desk.
El repertorio comenzó con “Hello”, de su álbum de 2025, Am I the Drama?, seguido de “ErrTime”. La banda, dirigida por Adam Blackstone, incorporó batería, guitarra, teclados y metales para ofrecer nuevas versiones de las canciones.
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Cardi B también mostró un lado más íntimo con “Man of Your Word” y “Be Careful”. Ambos temas abordan las relaciones sentimentales y las decepciones amorosas. “Be Careful” forma parte de su álbum debut, Invasion of Privacy.
La energía volvió a subir con “Up” y “AH HA”, sencillo de 2026. Luego interpretó dos de los temas más representativos de su carrera: “Bodak Yellow”, que impulsó su ascenso en 2017, e “I Like It”, con influencias latinas y un ritmo festivo.
Al finalizar, la artista bailó junto al público y abrazó a algunos asistentes. Así cerró una presentación que llevó sus éxitos a un formato más cercano, acompañado de músicos en vivo.
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