Cardi B conquista el Tiny Desk de NPR con sus éxitos

La rapera estadounidense Cardi B debutó en Tiny Desk Concert de NPR Music este lunes, con una presentación íntima que combinó sus mayores éxitos con nuevos arreglos musicales.

La artista, ganadora del Grammy y originaria del Bronx, Nueva York, interpretó ocho canciones en aproximadamente 18 minutos. Su actuación destacó por la energía y la conexión con el público, sin recurrir a la producción de sus grandes espectáculos.

La presentación tuvo lugar en la sede de NPR, en Washington D. C. Según el productor Alanté Serene, la expectativa por la participación de la rapera atrajo a una de las mayores concurrencias que había recibido el equipo de Tiny Desk.

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El repertorio comenzó con “Hello”, de su álbum de 2025, Am I the Drama?, seguido de “ErrTime”. La banda, dirigida por Adam Blackstone, incorporó batería, guitarra, teclados y metales para ofrecer nuevas versiones de las canciones.