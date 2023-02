Captan muy cariñosos a Avril Lavigne y Tyga, exnovio de Kyle Jenner

Leer también: Vuelve a surgir la idea de que Yailin le hacía brujería a Anuel AA

Santo Domingo, RD.- Avril Lavigne y Tyga se han estado sintiendo realmente cómodos el uno con el otro, como se evidencia en nuevas fotos después de que compartieron una comida en uno de los lugares de moda de celebridades más famosos de Los Ángeles.

Tyga, Avril y algunos otros amigos cenaron en el restaurante NOBU, en Los Ángeles el domingo por la noche. Según el medio estadounidense TMZ, reveló que parecían estar llevándose bien. Los dos se abrazaron después de la cena en el estacionamiento, como para despedirse, pero luego se fueron juntos en el mismo auto.

Foto: TMZ

Fuentes cercanas tanto a Avril Lavigne como a Tyga aseguran que han estado saliendo mucho juntos últimamente, aunque no está claro si las cosas son románticas.

Foto: TMZ

Compromiso

Es bien sabido que Avril Lavigne y Mod Sun se comprometieron en marzo de 2022 mientras estaban en París, ambos salieron durante aproximadamente un año antes de que él le propusiera matrimonio.

El nuevo álbum de Mod, «God Save The Teen», incluye varias canciones dedicadas a Avril, incluida una titulada «Avril’s Song» con la letra «Ella me tiró un beso, y ya no quería volarme los sesos. Y ella lo es todo». No lo estoy. Sin ella, estoy perdido», reza la composición musical.

No parece que Mod estuviera en la cena de NOBU el domingo, pero los dos asistieron juntos a una fiesta previa a los Grammy a principios de este mes.