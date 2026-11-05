«Brito» regresa al Teatro Nacional en diciembre

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La vida de Eduardo Brito, el barítono dominicano que superó una infancia marcada por la pobreza para conquistar escenarios internacionales, volverá a representarse en el teatro con el regreso de «Brito», la obra escrita por el dramaturgo Reynaldo Disla que tendrá tres nuevas funciones los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

La producción, a cargo de DW Producciones, retorna a escena después de su estreno y de varias presentaciones que, según sus organizadores, recibieron críticas favorables y despertaron el interés del público por conocer la historia del cantante. El montaje reúne a reconocidos intérpretes del teatro dominicano y propone un acercamiento a la trayectoria artística y personal de una de las grandes voces nacionales.

La obra reconstruye la vida de Eleuterio Brito Aragonés, conocido artísticamente como Eduardo Brito, desde sus orígenes humildes y su aprendizaje tardío de la lectura y la escritura hasta su consolidación como cantante en escenarios de América y Europa. Su historia, marcada por una carrera internacional y una vida breve, constituye el eje dramático de esta propuesta teatral.

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En claves Obra: «Brito», escrita por Reynaldo Disla.

Protagonista histórico: Eduardo Brito, barítono dominicano.

Lugar: Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, Santo Domingo.

Funciones: viernes 4 y sábado 5 de diciembre, a las 8:30 p. m.; domingo 6, a las 6:30 p. m.

Entradas: RD$1,500 por persona, impuestos incluidos, a través de UEPA Tickets y su oficina física.

Eduardo Brito, de la pobreza a los escenarios internacionales

Eduardo Brito logró desarrollar una carrera artística que trascendió las fronteras dominicanas, con actuaciones en Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, España y otros países europeos.

Su trayectoria resulta particularmente significativa por las dificultades que enfrentó durante sus primeros años. De acuerdo con la sinopsis de la producción, el cantante nació en condiciones de extrema pobreza y aprendió a leer y escribir cuando ya era adulto.

Estas circunstancias forman parte de una historia que combina el desarrollo de un talento excepcional con los desafíos personales y sociales que acompañaron su ascenso artístico.

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La obra de Reynaldo Disla recupera esa dimensión humana para acercar al público a un intérprete cuya voz alcanzó reconocimiento internacional y cuyo nombre forma parte de la memoria musical dominicana.

El regreso del montaje también representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan a Eduardo Brito más allá de las referencias históricas y descubran las circunstancias que marcaron su vida.

Un elenco de reconocidas figuras del teatro dominicano

La producción de «Brito» reúne a un amplio elenco encabezado por Héctor Aníbal Estrella, Elvira Taveras, Orestes Amador, Augusto Feria, Ernesto Báez, Lidia Ariza y Michelle Cruz.

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También participan los jóvenes intérpretes Erika Martínez, Yen Guerrero, Julián Suazo y Nathalie Santos, quienes se integran a esta propuesta dedicada a preservar el legado del cantante.

El texto dramático fue escrito por Reynaldo Disla, mientras que la producción general está a cargo de DW Producciones.

Según sus organizadores, el objetivo del montaje es continuar honrando la memoria, la trayectoria y la voz de Eduardo Brito mediante una representación teatral que permita mantener vigente su historia.

La propuesta se inscribe en los esfuerzos de divulgación cultural que utilizan las artes escénicas para recuperar episodios y personajes fundamentales de la historia artística dominicana.

Fechas, horarios y precios de «Brito» en el Teatro Nacional

El hombre detrás de una de las grandes voces dominicanas regresa a la Sala Ravelo

Las nuevas funciones de «Brito» están programadas para el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

Las presentaciones del viernes y sábado comenzarán a las 8:30 de la noche, mientras que la función del domingo está pautada para las 6:30 de la tarde.

Las entradas tienen un precio de RD$1,500 por persona, con impuestos incluidos, y están disponibles a través de UEPA Tickets y en su oficina física.

Con estas tres presentaciones, la producción ofrece una nueva oportunidad de conocer la historia de Eduardo Brito, cuya trayectoria continúa siendo un referente del patrimonio musical de República Dominicana.

El regreso de la obra a un escenario que lleva el nombre del propio cantante añade un significado especial a estas funciones, concebidas como un homenaje a su vida y a su legado artístico.