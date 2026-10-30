Bleach pone fin a 22 años de historia con el cierre de su anime

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La adaptación animada de Bleach concluyó oficialmente su transmisión tras 22 años de historia, con la emisión del episodio número 50 de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, que marca el cierre de las aventuras de Ichigo Kurosaki en la pantalla chica.
El episodio final, titulado «DEATH & STRAWBERRY», presenta los acontecimientos diez años después de la guerra por la protección del Rey Espiritual. La historia muestra cómo los sobrevivientes continúan con sus vidas y cierra este ciclo con la aparición de Kazui Kurosaki e Ichika Abarai, representantes de la nueva generación de la franquicia.
Al finalizar la emisión, el equipo de producción presentó un video especial acompañado por el emblemático tema musical «Number One». La secuencia incluye bocetos de momentos clave de la animación y concluye con una huella que pisa la palabra «desesperación», para revelar el término «BRAVE» y el mensaje «THE STORIES OF BRAVE».
También fue publicado el recopilatorio THE STORIES VISUAL MOVIE, que reúne quince facetas visuales de Ichigo Kurosaki, desde sus inicios como Shinigami sustituto hasta su versión adulta, diez años después del conflicto.
Notas relacionadas
Lanzamientos especiales
Los seguidores que deseen conservar este cierre podrán adquirir el paquete Blu-ray y DVD BOX IV, que incluye los episodios del 41 al 50 y saldrá a la venta el 24 de marzo de 2027, junto a la tercera banda sonora oficial. Ambos lanzamientos contendrán ilustraciones inéditas del diseñador de personajes Masashi Kudo.
Creada por Tite Kubo, Bleach es una de las franquicias más reconocidas del género shonen. Su manga comenzó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jump en 2001 y concluyó en 2016, con más de 130 millones de copias en circulación en todo el mundo.
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