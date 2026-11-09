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Las cantantes mexicanas Belinda y Danna Paola sorprendieron al público con un apasionado beso en los labios durante una presentación del musical Mentiras All Stars, celebrada en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

El inesperado momento ocurrió este domingo 8 de noviembre, mientras ambas artistas interpretaban a sus personajes de Daniela y Yuri en el número musical que comparten dentro de la producción.

La escena provocó la euforia de los asistentes, quienes reaccionaron con gritos, aplausos y entusiasmo ante el acercamiento entre las intérpretes.

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El beso de Belinda y Danna Paola se vuelve viral

El beso entre Belinda y Danna Paola rápidamente trascendió el escenario y comenzó a circular en las redes sociales.

Danna compartió este momento en su cuenta de Instagram.

Seguidores de ambas artistas compartieron videos del momento, convirtiendo la escena en uno de los acontecimientos más comentados de la presentación.

La reacción del público y la espontaneidad del encuentro contribuyeron a que las imágenes se difundieran ampliamente en plataformas digitales.