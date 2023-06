Becky G transforma la canción de Peso Pluma y Eslabón Armado

Leer también: Amber Heard asegura es muy feliz viviendo en España y que habla español fluido

Santo Domingo, RD.- Becky G se unió al éxito de «Ella Baila Sola» de Peso Pluma con su propia versión y estas fueron las reacciones.

Aunque hace dos meses la cantante y el mexicano fusionaron sus estilos en la canción «Channel», todo parece indicar que Becky quiso ir por más y buscó transformar este famoso corrido tumbado en algo más suyo, asegurando que «pidió permiso» a su intérprete.

Opiniones divididas

No obstante, diversos usuarios cuestionaron el hecho de que los arreglos y la composición no son de Peso Pluma, sino de Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado, quien en el pasado señaló que no le estaban dando total crédito por su creación:

«Pero esa canción yo la escribí y tuve que hacer un chingo de falsos para esa rola, no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción», escribió en sus redes

Al respecto, la cuenta Chamonic señaló que dichos «arreglos musicales» serían considerados como plagio:

«Pedro Tovar vocalista de @eslabonarmadooficial y compositor de la canción, es quien debe autorizar estas modificaciones, porque después de 8 compases es plagio! @iambeckyg ojo con eso. No soy experta pero eso me dijeron en este caso», inició.

Asimismo compartió un video en el que el mismo Pedro fue quien dirigió a Peso Pluma, enfatizando en los tonos a los que se debía apegar el artista.

Usuarios indignados

«No es justo que la Becky G le haga «modificaciones» a la canción porque para empezar no le pidió ni permiso a Pedro y segunda cómo fregados le va pedir permiso a Peso Pluma si la canción ni es de el eso no es justo». «Pobre Becky no da con una», escribieron.

Con información de E News.