Bad Bunny apareció en redes con las axilas peludas y le llueven las críticas

El exponente urbano Bad Bunny es una de las personalidades más comentadas en las redes sociales. El “Conejito Malo”, siempre da de qué hablar. No sólo por su música, su peculiares vestimentas o acciones hacia sus fans. Ahora es criticado por su aspecto.

Reciéntemente publicó en su perfil de Instagram varias poses de manera jocosa. Sin embargo, lo que más criticaron los internautas, es que sus axilas estaban «muy peludas». Por ello, lo tildaron de no tener higiene.

Pese a que Bad Bunny daba la noticia de su próximo concierto con el siguiente mensaje, “Tengo mucho que decirles, pero mejor les digo mañana en Coachella”, a los internautas no les importó eso y hasta cuestionaron el hecho de que “reapareció” en las redes sociales.

“Es que él no sabe que existe la ¿depilación?, “De verdad que no sé qué le ven ????”, “Que cosa tan horrible????”, “Mejor no hubiera reaparecido, el mundo es mejor sin”, “Eso se llame una gente sin higiene por más uff ??????? duchado que ande”, “Ni recordaba que existía”, fueron algunos de los comentarios por los haters.