Bad Bunny brilla en pelea contra Damian Priest en WWE Backlash

Un espectáculo que reflejó la identidad puertorriqueña tuvo lugar la noche del sábado cuando la WWE regresó a la isla para presentar el evento Backlash, con Bad Bunny como gran protagonista.

En uno de los eventos más esperados, el «Conejo Malo» derrotó al luchador de raíces boricuas Damian Priest. Un combate que titularon “Lucha callejera al estilo San Juan»,

El show estuvo repleto de símbolos boricuas desde que salió el exponente urbano con el tema “Chambea”.

