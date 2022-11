Bad Bunny agradece por ser escogido Artista del Año Apple Music

Apple Music nombró a Bad Bunny como el ‘Artista del Año 2022’, siendo la primera ocasión que un latino pasa a ser reconocido en esta categoría, así como también es nuevo que solamente un cantante sea nombrado para otorgarle este galardón desde el lanzamiento que realizaron hace un tiempo.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022. Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva“, expresó Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple.

Bad Bunny sigue celebrando los triunfos de este 2022

El puertorriqueño se encuentra atravesando una de las mejores etapas de su carrera artística, y es que desde el estreno de su álbum ‘Un verano sin ti’ el pasado mes de mayo, ha hecho que sus fanáticos día tras día disfruten más de sus temas musicales. Por ello, aún está ofreciendo una gira por diversos países para compartir con quienes lo han apoyado.

“Cuando comencé no tenía una base de fans global. Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mi culpa’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, dijo en exclusiva a Apple Music el intérprete del género urbano.

El ‘Conejo Malo’ para celebrar tomó la determinación de encargarse de la lista de reproducción de ‘La Fórmula’, donde además escogió las canciones que más le gustan, pues entre ellos destacan algunas con Myke Towers, Mora, Jhayco, Rauw Alejandro, entre otros colegas.