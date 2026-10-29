Autoridades descartan indicios criminales en muerte de Hayden Panettiere

Las autoridades de Carolina del Sur determinaron que la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue accidental y dieron por concluida la investigación sobre el caso.

El Departamento de Policía de Greenville informó que cerró las pesquisas tras tomar en cuenta la conclusión del médico forense y los resultados de la investigación. Según las autoridades, no encontraron indicios de participación de terceros ni señales de un hecho criminal.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville había informado el mes pasado que la actriz murió por una sobredosis accidental de sustancias que incluían fentanilo. El organismo también indicó que el cuerpo no presentaba señales de violencia ni traumatismos.