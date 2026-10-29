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Autoridades descartan indicios criminales en muerte de Hayden Panettiere

Las autoridades de Carolina del Sur determinaron que la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue accidental y dieron por concluida la investigación sobre el caso. El Departamento de Policía de Greenville informó que cerró las pesquisas tras tomar en cuenta la conclusión del médico forense y los resultados de la investigación. Según las […]

Ruth Salcedo
Hayden Panettiere, actriz estadounidense cuya muerte fue declarada accidental.
Las autoridades descartaron indicios criminales en la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere.
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Las autoridades de Carolina del Sur determinaron que la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue accidental y dieron por concluida la investigación sobre el caso.

El Departamento de Policía de Greenville informó que cerró las pesquisas tras tomar en cuenta la conclusión del médico forense y los resultados de la investigación. Según las autoridades, no encontraron indicios de participación de terceros ni señales de un hecho criminal.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville había informado el mes pasado que la actriz murió por una sobredosis accidental de sustancias que incluían fentanilo. El organismo también indicó que el cuerpo no presentaba señales de violencia ni traumatismos.

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Emergencias en la vivienda

Los servicios de emergencia acudieron a una residencia de Greenville durante la tarde del pasado 16 de agosto, donde Panettiere se hospedaba. Los paramédicos intentaron reanimarla y aplicaron medidas avanzadas de soporte vital cardíaco, pero confirmaron su muerte en el lugar.

Un informe policial señala que Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, y su hermano Zach estaban en la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Ambos llamaron al sistema de emergencias 911 para solicitar asistencia médica.

Colaboración de varias agencias

En la investigación participaron distintas agencias de seguridad, incluida la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Desde las primeras etapas del caso, la Policía había señalado que las evaluaciones iniciales no mostraban circunstancias sospechosas. Con la determinación del médico forense y los hallazgos de la pesquisa, las autoridades dieron por cerrado el caso.

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ETIQUETAS:actriz estadounidenseHayden Panettierefentanilomuerte accidentalinvestigación policial
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