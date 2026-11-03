Cheddy García, Toxic Crow y otras figuras que han protestado contra las EDE

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Las quejas por facturas eléctricas elevadas y problemas con el suministro no son nuevas entre las figuras del entretenimiento dominicano. Artistas y comunicadores han llevado sus reclamos a las redes sociales y a las oficinas de las distribuidoras.
Uno de los casos más recientes es el del artista urbano Toxic Crow. El intérprete enfrenta un proceso judicial por un presunto fraude eléctrico relacionado con un establecimiento comercial.
El caso involucra a EDEESTE, no a Edesur. Sin embargo, el artista también ha cuestionado públicamente las facturas eléctricas y las condiciones del servicio.
Su situación vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de otras figuras dominicanas contra las distribuidoras, especialmente Edesur.
Cheddy García protestó frente a Edesur
Uno de los reclamos más comentados fue el de la humorista Cheddy García, quien en octubre de 2025 acudió a las oficinas de Edesur para protestar por los montos de sus facturas.
Durante la manifestación, la artista se arrodilló frente a las instalaciones y exclamó: «No me atraque Edesur».
García aseguró que sus facturas pasaron de unos RD$2,000 a montos de RD$10,000, RD$15,000 y hasta RD$17,000. También cuestionó la falta de respuestas satisfactorias a sus reclamaciones.
Anabell Alberto denunció nueve meses de reclamos
En agosto de 2025, la comunicadora Anabell Alberto aseguró que llevaba nueve meses reclamando por los aumentos en su factura eléctrica.
Según explicó, el monto llegó a RD$19,822.78. Por esa razón, acudió a Edesur y al Programa de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) para buscar una solución.
Tabaré Blanchard cuestionó su medidor
El cineasta Tabaré Blanchard también denunció presuntas irregularidades en septiembre de 2025.
Blanchard señaló problemas con su medidor y cuestionó las actuaciones de personas que se identificaban como contratistas de Edesur.
Además, explicó que su factura pasó de aproximadamente RD$5,000 a más de RD$15,000. También mencionó supuestas inconsistencias entre los datos del contador y el contrato del servicio.
Notas relacionadas
Carlos Durán y Juan Esteban de la Rosa también reclamaron
El creador de contenido Carlos Durán cuestionó una factura superior a RD$11,000 por un apartamento de una habitación. Según indicó, la vivienda permaneció desocupada durante una semana.
Ante su denuncia, Edesur respondió que no había recibido una reclamación formal de Durán durante ese año. La empresa también manifestó su disposición de revisar el caso.
En octubre de 2026, el comunicador Juan Esteban de la Rosa denunció un compromiso de pago de RD$175,000 con Edesur.
De acuerdo con su relato, anteriormente recibía facturas de RD$50,000, RD$35,000 y RD$37,000. Por esta situación, también acudió a Protecom para presentar una reclamación.
Los casos muestran cómo distintas figuras públicas han expuesto sus inconformidades con el servicio eléctrico. Entre los principales motivos figuran los aumentos en las facturas, las lecturas de los medidores y las dificultades para obtener respuestas de las distribuidoras.
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