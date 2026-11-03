Cheddy García, Toxic Crow y otras figuras que han protestado contra las EDE

Las quejas por facturas eléctricas elevadas y problemas con el suministro no son nuevas entre las figuras del entretenimiento dominicano. Artistas y comunicadores han llevado sus reclamos a las redes sociales y a las oficinas de las distribuidoras.

Uno de los casos más recientes es el del artista urbano Toxic Crow. El intérprete enfrenta un proceso judicial por un presunto fraude eléctrico relacionado con un establecimiento comercial.

El caso involucra a EDEESTE, no a Edesur. Sin embargo, el artista también ha cuestionado públicamente las facturas eléctricas y las condiciones del servicio.

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Su situación vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de otras figuras dominicanas contra las distribuidoras, especialmente Edesur.

Cheddy García protestó frente a Edesur

Uno de los reclamos más comentados fue el de la humorista Cheddy García, quien en octubre de 2025 acudió a las oficinas de Edesur para protestar por los montos de sus facturas.

Durante la manifestación, la artista se arrodilló frente a las instalaciones y exclamó: «No me atraque Edesur».

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García aseguró que sus facturas pasaron de unos RD$2,000 a montos de RD$10,000, RD$15,000 y hasta RD$17,000. También cuestionó la falta de respuestas satisfactorias a sus reclamaciones.

Anabell Alberto denunció nueve meses de reclamos

En agosto de 2025, la comunicadora Anabell Alberto aseguró que llevaba nueve meses reclamando por los aumentos en su factura eléctrica.

Según explicó, el monto llegó a RD$19,822.78. Por esa razón, acudió a Edesur y al Programa de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) para buscar una solución.

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Tabaré Blanchard cuestionó su medidor

El cineasta Tabaré Blanchard también denunció presuntas irregularidades en septiembre de 2025.

Blanchard señaló problemas con su medidor y cuestionó las actuaciones de personas que se identificaban como contratistas de Edesur.

Además, explicó que su factura pasó de aproximadamente RD$5,000 a más de RD$15,000. También mencionó supuestas inconsistencias entre los datos del contador y el contrato del servicio.