Rosalba Hernández lleva su cartografía visionaria a Italia

La artista y profesora dominicana Rosalba Hernández, radicada actualmente en Italia y poseedora de una larga trayectoria creativa, participa en la exposición internacional Más allá de las Columnas de Hércules: cartografías y mundos visionarios, que abrió el 26 de septiembre en el Museo Broggi, de Melegnano, y permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre de 2026.

La muestra, comisariada por Giorgio Bedoni y Simona Olivieri y promovida por la Concejalía de Cultura de Melegnano, reúne obras históricas y contemporáneas que exploran el viaje, la imaginación, las fronteras y los territorios desconocidos. Su recorrido enlaza referencias como Johann Gabriel Doppelmaier, Giovanni Battista Piranesi, Odilon Redon, Paul Klee y Pablo Picasso con creadores contemporáneos y autores vinculados al Art Brut internacional.

En ese contexto, la presencia de una artista domnicana adquiere especial relieve. La exposición presenta su cartografía inédita como una visión que dialoga con los mundos fantásticos, los mapas medievales, la memoria cultural y las geografías interiores. Su obra se integra a una propuesta que cuestiona los límites entre realidad, historia, mito e imaginación. En la pieza de tonos sepias, que la artista presenta, se ve una ciudad mental formada por edificios, puentes, vehículos, estatuas, recuerdos y emblemas: una especie de arqueología afectiva donde épocas distintas conviven sin pedir permiso. Y es que Rosalba Hernández no pinta paisajes; construye archivos de la memoria.

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El título de la exposición remite, en sí misma, a las legendarias Columnas de Hércules, antiguo símbolo del borde del mundo conocido. Ir más allá de ellas significa, en este caso, asumir el arte como desafío, exploración y posibilidad de inventar nuevos territorios. La artista dominicana aporta a ese viaje una sensibilidad propia, nutrida de acumulaciones visuales, signos, ciudades, personajes y huellas del tiempo.

La participación de Rosalba Hernández en el Museo Broggi confirma la proyección internacional de una creadora que, desde Italia, continúa llevando al arte contemporáneo la riqueza de una mirada ¿caribeña? abierta al mundo.