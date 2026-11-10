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El Ballet Nacional Dominicano (BND) participará en el Festival Internacional de Ballet de Cali (Finba) 2026, que se celebrará del 11 al 15 de noviembre en Colombia, con la presencia de compañías y bailarines de diferentes países.
La delegación dominicana estará integrada por Eliosmayquer Orozco, Laura de los Santos, Cora Collado, Yuleidi Pérez, Ana Molina y Gabriela Rodríguez, quienes presentarán tres piezas: As Ondas da Vida, de la coreógrafa brasileña Ingrid Silva; Quisqueya, del dominicano Erick Guzmán; y un dúo de Salomé: Alma de Patria, creado por Pablo Pérez, director general de la compañía.
La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó que esta participación permitirá mostrar el talento y la preparación de los bailarines dominicanos ante el público internacional.
La delegación
Sallent también acompañará a la delegación como invitada especial del festival y resaltó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos culturales entre países.
Un festival con más de 180 artistas
El evento reunirá a más de 180 artistas y compañías, en una edición que también busca transmitir un mensaje de solidaridad a las comunidades afectadas por el reciente movimiento sísmico en Colombia..
Con esta participación, el Ballet Nacional Dominicano busca continuar promoviendo la danza y llevando el talento artístico del país a escenarios internacionales.
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