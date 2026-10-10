Arrestan a motorista que lanzó una piedra contra el vehículo de Miriam Cruz.

Santo Domingo, RD. – Resultó detenido el motorista señalado de lanzar una piedra contra el vehículo de la merenguera dominicana Miriam Cruz, durante un incidente de violencia vial ocurrido en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

La detención se produce luego de que la artista presentara la denuncia formal ante la Policía Nacional y posteriormente interpusiera la querella correspondiente contra Eddy Martínez Núñez, de 32 años.

El Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) procedió con su apresamiento, con el apoyo de las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Publicidad

Según explicó Cruz, ambos transitaban en su vehículo respetando la señalización cuando un motorista que circulaba por el lateral derecho sufrió una caída cerca del contén.

La intérprete indicó que, después de levantarse, el hombre tomó una piedra y la lanzó contra el cristal trasero de la yipeta, rompiéndolo y provocando que el objeto cayera dentro del vehículo.

“Gracias a Dios estamos bien”, expresó la merenguera al compartir lo sucedido y llamar la atención sobre los riesgos de la violencia en las vías públicas.

Publicidad

Cruz también aprovechó la situación para exhortar a los conductores y motociclistas a actuar con prudencia y evitar reacciones violentas ante cualquier inconveniente en el tránsito.

“Conducir implica responsabilidad, prudencia y respeto, pero también saber manejar cualquier situación sin recurrir a la violencia”, manifestó.

La artista agradeció que tanto ella como su esposo resultaran ilesos tras el incidente.