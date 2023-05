Arcángel le mandó saludos a los policías que lo detuvieron

El exponente urbano Arcángel se pronunció sobre su intervención por la Policía Nacional del Perú, previo al Reggaetón Lima Festival 2 celebrado en la capital peruana.

El artista fue tendencia luego de que la policía le pidiera sus documentos y lo registrara en plena vía pública. Durante el evento, realizado este sábado 20 de mayo, envió un saludo a las autoridades.

A pesar de lo ocurrido, Arcángel aseguró que la pasa bien cada que vez que llega al Perú y que lo pueden revisar «todas las veces que quieran»

«Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo la noticia me iban a joder… No, porque yo soy del barrio, vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode (la intervención)», manifestó.

«A mí me hacen eso hasta del lugar que yo vengo, así que un aplauso para la Policía del Perú, está haciendo su trabajo, qué bueno», añadió.

¿Cómo fue la intervención de la policía contra Arcángel?

El cantante se encontraba al costado de un vehículo negro alzando los brazos para que dos agentes policiales revisen sus pertenencias y rebuscaran sus bolsillos, mientras que él atinaba a sonreír mientras entregaba sus documentos. Mira el video aquí.