Sergio Vargas, Manny Manuel y Conjunto Quisqueya ponen a bailar a Santo Domingo

Santo Dmingo.- Con mucha alegría, baile, ovaciones y sobre todo la mejor música, fue celebrado el 11 aniversario del programa Aquí está el merengue, actividad que tuvo como artistas invitados a Manny Manuel y Sergio Vargas, quienes cantaron por casi cuatro horas en el escenario de Hard Rock Café Santo Domingo.

Antes de las actuaciones de las principales figuras, se presentó en joven merenguero boricua Criz Weteson, quien hizo cinco canciones muy bien logradas, con un ritmo más moderno, entre Omega y algo de romanticismo, en una actividad que contó con la producción de Mabale Valenzuela y conducción de Jay Capellán y Jamely Gómez.

La velada comenzó con Manny Manuel a las 11:30 de la noche al ritmo de la canción Rey de corazones, consiguiendo que los asistentes tomaran sus celulares para tomar fotos y videos, mientras otros se ponían de pie para bailar en cualquier espacio disponible.

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Lo primero que hizo el artista puertorriqueño fue disculparse por tener su voz disfónica. Esto lo atribuyó a los constantes shows que ha tenido en los últimos meses y que no le han permitido descansar. “No vine a quejarme, vine a darles alegría, a cantar, pero era necesario decirles esto”, comentó.

El Conjunto Quisqueya puso el toque navideño con su emblemática «La Trulla Navideña».

«Aquí está el merengue» celebra 11 años con una noche de grandes éxitos

Dicho esto, el ex integrante de Los Sabrosos del Merengue continuó con unos de sus mejores temas: «La chica de la escuela”. Letras del dominicano Frantony Santana, con el cual levantó aún más el ánimo de la gente.

«Y sé que vas a llorar», «Los hombres no deben llorar», «Ya te olvidé» y «Frente a frente» fueron otros de los temas interpretados por el merenguero durante la velada. El público disfrutó de cada canción de principio a fin.

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Sin embargo, durante la interpretación de «Si una vez dije que te amaba», Manny divisó entre el público a Webster Hernández, exintegrante de Rikarena, conocido por el tema «Te voy a hacer falta».

El merenguero se acercó y lo invitó a cantar parte de la canción. Hernández interpretó el fragmento con soltura y recibió una ovación del público.

Manny Manuel terminó con Fiera Callada, un merengue que hizo a principios de 1993 con el grupo Los Sabrosos del merengue, con el cual se convirtió en merenguero