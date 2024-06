Anuncian nueva entrega de Los Juegos del Hambre

La quinta novela de la exitosa serie Los Juegos del Hambre ya tiene fecha de publicación. Así lo anunció Suzanne Collins, escritora de la saga que también se ha convertido en éxitos cinematográficos.

La promesa es que el libro salga al mercado el próximo 18 de marzo del 2025, sin embargo, los fans de la saga ya especulan con la posibilidad de que sea llevado al cine pronto.

El título de la novela será «Sunrise on the reaping», traducido al español como «El amanecer en la cosecha»; por ahora no hay una portada final que suministre más información.

La novela será publicada por Scholastic, la editorial bajo la que ha publicado todas las partes de la saga desde que este universo distópico viera la luz por primera vez en 2008. Los primeros cuatro libros de «Los Juegos del Hambre» han logrado vender más de 100 millones de copias en todo tipo de idiomas. Las películas también han conseguido igual o más cantidad de adeptos.

¿De qué tratará «Sunrise on the reaping»?

La historia se posicionará en Panem 24 años antes de los eventos de «Los juegos del hambre». En esa mañana se celebrarán los quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Cuartos. De acuerdo con AP, la construcción de los personajes tiene una clara referencia en la mitología griega.

Sin embargo, en palabras de la propia autora, la inspiración inmediata fue la sumisión del filósofo escocés David Hume, contemporáneo del periodo conocido como Ilustración. Además, como tema se tocará especialmente el uso de la propagada y el poder de quien controla las narrativas de masas.