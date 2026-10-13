Anuncian documental sobre la turista india desaparecida en RD

Santo Domingo, RD.- La productora Warner Hanson Television (WHTV) anunció «Danger in the Dominican: La búsqueda de Sudiksha», documental de investigación dedicado a la desaparición de Sudiksha Konanki, en marzo de 2025 en un hotel de en Punta Cana.

Según datos recabados de la página oficial de la productora, anunciaron que la producción incluye un equipo de investigadores privados de la República Dominicana y Estados Unidos, así como un equipo de reconocidos expertos en criminalística, comportamiento, tácticas y extracción.

Asimismo, WHTV explicó que el documental será transmitido por sus plataformas de streaming y que los espectadores serán llevados «al viaje de investigación para descubrir el destino de Sudiksha en tiempo real».

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¿Qué se sabe del documental?

De acuerdo con la casa productora, «Peligro en la República Dominicana: la búsqueda de Sudiksha» se llevará a cabo con grabaciones encubiertas, vigilancias, disfraces, entrevistas, tácticas y técnicas de investigación; así también incluirá los testimonios y declaraciones de la familia y los amigos.

«Agentes encubiertos, expertos, analistas, videntes y otros especialistas nos ayudan a desentrañar el misterio de Sudiksha, ofreciendo a los espectadores la narración de esta desaparición, pero también revelando la pericia y las técnicas de investigación que pueden resolver un caso», comunicó.