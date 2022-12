Anuel dice que la bebé de Yailin «será su primera hija»

El exponente de música urbana Anuel AA aseguró que la niña que tendrá con la exponente dominicana Yailin La Más Viral, quien tiene cinco meses de embarazo, es «su primera hija».

La declaración pone fuego sobre la polémica que se cierne entre Anuel y la modelo colombiana Melissa Ovalles, quien sostiene que su hija Gianella Gazmey es fruto de su fugaz romance con el boricua.

Anuel AA aún no confirma la paternidad de la hija de Ovalles, cuyo nacimiento trascendió días después de la boda de Anuel y Yailin.

Incluso la colombiana reaccionó a la afirmación de Anuel con un icono de «payaso» en sus historias de

Instagram. Hecho que los fans alegan estuvo dirigido al artista.

Anuel y Yailin revelaron a mediados de noviembre que van a ser padres de una niña.

«Siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad», expresó la cantante en su cuenta de Instagram junto a un vídeo de la revelación del sexo del bebé. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita», reveló la dominicana en esa oportunidad.