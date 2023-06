Anuel AA ya llegó a Cap Cana para los Premios Heat

El exponente urbano puertorriqueño, Anuel AA, finalmente llegó este jueves a Cap Cana, donde se celebrarán los Premios Heat.

Además de su participación en el evento, su llegada al lugar genera mucha expectativa, especialmente en los fanáticos de la farándula. Principalmente porque su ex y madre de su segunda hija, la dominicana Yailin La Más Viral, está presente en el lugar y participará en el evento. Pero además, porque aún no se confirma si su anterior ex, la colombiana Karol G -una de las artistas más nominadas- también hará acto de presencia.

La presencia de Anuel AA, Yailin La Más Viral (y posiblemente de Karol G) en la misma ceremonia mantiene expectantes a los seguidores del entretenimiento. Existen incógnitas sobre la situación actual entre el cantante puertorriqueño y la dominicana. Además, la relación pasada entre Anuel AA y la colombiana Karol G, mencionada en su reciente gira The Legends Never Die, añade un elemento adicional de interés para los seguidores de la música urbana.

Eso, además, sin contar con que en Cap Cana también está el exponente urbano Tekashi, a quien vinculan con Yailin La Más Viral. Además, se especula que no tiene buena relación con Anuel AA.

Los Premios Heat cuentan con la presencia de numerosos artistas internacionales. Anuel AA se une a la lista de talentos que formarán parte de la producción que se llevará a cabo hoy en Cap Cana. Su participación se transmitirá a audiencias de todo el mundo a través del canal HTV y LosHeat.Tv.