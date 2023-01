Anuel AA y Yailin La Más Viral se burlaron de Karol G y Shakira

Anuel AA y Yailin la más viral se burlaron de la reguetonera colombiana Karol G y su mensaje de apoyo a la cantante también colombiana Shakira por su tema colaborativo con Bizarrap en respuesta a la traición de su ex Gerard Piqué.

En medio de toda la polémica que se ha generado por la Bzrp Music Sessions vol 52 de Shakira, su compatriota colombiana Karol G le envió un mensaje de apoyo al intérprete de Waka Waka.

Sin embargo, lo que no sabía Karol, era que se iba a ganar las burlas de su ex pareja Anuel AA y su ahora esposa Yailin. ¿Que hizo la intérprete de Provenza que ocasionó burlas en la pareja?

Resulta que La Bichota se dejó ver con una camiseta en la que se puede leer una una línea de la letra de la BZRP Music Sessions 53 de Shakira, estando en un partido de la NBA en la ciudad de Los Ángeles, generando todo tipo de reacciones y comentarios en redes, incluida la de Anuel y la intérprete de Chivirika.

La respuesta de Anuel AA y Yailin

Horas después del partido, Anuel AA y Yailin publicaron un vídeo de la plataforma de Tiktok, en dónde dejaron una indirecta muy directa para la colombiana.

La dominicana recurrió a su perfil de TikTok para colgar un video en el que se le observa abrazada de Anuel, mientras una voz en off dice. «Y toda la vida vivirás con ese dolor de cabeza, porque ni él me suelta a mí, ni yo lo suelto a él«, palabras que lanzó Yailin ayudada por su esposo, quien fue el encargado de grabar este clip.

Algunos creen que este material visual podría tener una dedicatoria especial, por lo que las teorías no tardaron en surgir y aunque no hay nada confirmado, todo indica que La Más Viral le mandó un mensajito a quienes buscan meterse con ella y con su hombre, así que les dejó claro que no piensa dejarles el camino libre, al menos, eso dio a entender en este clip.

En consecuencia, algunos embarraron a Karol G. Pues después de esa indirecta, los fans de la colombiana no duraron en ningún momento en que ese dardo iba para ella, ya que Anuel podría haberse molestado por el mensaje que había en la camiseta, que claramente lo minimiza a él y a su ahora esposa.