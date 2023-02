Anuel AA se niega a reconocer a su hija y lo llaman «animal»

El trapero puertorriqueño Anuel AA aseguró que la joven colombiana Melissa Valencilla miente con respecto a la supuesta hija que el no quiere reconocer como suya. Sin embargo, la joven reaccionó a las palabras del trapero y afirmó que él es un «animal».

Los problemas para Anuel siguen en auge, y es que ahora la joven a la que el acusó de utilizarlo solo para obtener fama, le ha respondido. Dejando en claro que tomará acciones ante la irresponsabilidad del intérprete de ‘Bebecita’.

El trapero puertorriqueño atacó a Melissa Valencilla. Y lo hizo en la misma transmisión en vivo en dónde anunció su separación de Yailin la más viral.

Pero ahora, la joven colombiana ha utilizado sus redes sociales para responderle al también «cantante».

«Por qué no salís a hablar las porquerías que has hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira?. ¿Disque no supiste más de mí?. ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de… (emoji de caca). El que está quieto se deja quieto. Y vos ya me tentaste la boca»