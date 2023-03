Anuel AA responde a Karol G con su tema «Más rica que ayer»

El cantante urbano puertorriqueño Anuel AA ha lanzado su nueva canción Más rica que ayer. Un tema cargado de indirectas hacia una relación que terminó por inmadurez del hombre.

La canción hace referencia a una mujer que está más atractiva que nunca y a la que el cantante desea volver a ver. Algunos versos de la canción sugieren que la canción podría estar dirigida a Karol G, teniendo en cuenta que su relación fue la más mediática y que fue la colombiana quien confirmó la ruptura en 2021.

En un verso, el cantante dice «Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él», dejando entrever que quiere volver con su ex

pareja.

En otro verso, la canción dice «Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme», sugiriendo que la relación terminó por su culpa.

Anuel AA aporta a la telenovela musical

No son pocos los fans de la expareja que han visto en TQG de Karol G y Shakira una tiradera de desamor de Karol G para su ex. Unas indirectas a las que ahora el puertorriqueño responde en su colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian. Un material candente y jugoso para los que siguen el desarrollo de los acontecimientos como si de una novela se tratase.

Después de admitir la traición y entender de dónde nace el despecho -del dolor-, Anuel AA reconoce su error e implora compasión ante una ex a la que no ha olvidado todavía.

Le propone volver a escribirse y mantener contacto porque «tú no ere’ Shakira ni yo Piqué», un verso con el que resta importancia a sus problemas con esa pareja porque no son tan graves como el conflicto entre la de Barranquilla y el ex del Barcelona. Eso sí que es irreconciliable, pero Anuel AA sí tiene esperanzas.

Tírame el DM, no pa’ estar peleando

Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué (Uah, uah)

Esta mención a la fallida relación de Shakira -quien hace solo una semana lanzaba con Karol G una balada que rezuma despecho pero también superación- ha sido recibida por el fandom como una indiscutible indirecta para la artista de Medellín.

Una vez más, la música se convierte en el vehículo para hacerle saber a tu ex -y de paso al mundo entero- cómo estás llevando el desamor. Unas intimidades que dejan de serlo cuando el relato se convierte en drama público.