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Anuel AA le propone a DJ Adoni expandir Romo Restaurant hasta Miami

Anuel AA quedó encantado con Romo Restaurant y propuso a DJ Adoni abrir una sucursal en Miami, aunque no hay un proyecto confirmado.

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Anuel AA le propone a DJ Adoni expandir Romo Restaurant hasta Miami
Anuel AA le propone a DJ Adoni expandir Romo Restaurant hasta Miami
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El DJ dominicano Adoni reveló que el artista puertorriqueño Anuel AA quedó encantado con la experiencia gastronómica de Romo Restaurant, hasta el punto de proponerle abrir una sucursal del establecimiento en Miami.

La visita del intérprete urbano y su equipo se produjo durante la semana de celebración del primer aniversario del restaurante, ocasión que Adoni aprovechó para agradecerles por compartir la experiencia.

A través de Instagram, el DJ contó que Anuel quedó tan satisfecho con el servicio y la propuesta del negocio que le planteó llevar el concepto hasta la ciudad estadounidense.

Adoni agradeció especialmente a Anuel AA y a todo su equipo
Adoni agradeció especialmente a Anuel AA y a todo su equipo

«El bro quedó tan encantado que me dijo que tenemos que abrir uno en Miami», expresó Adoni junto a la publicación.

El encuentro se produjo durante las actividades por el primer aniversario del restaurante, ocasión que el artista dominicano aprovechó para agradecer públicamente a Anuel y a su equipo por elegir el lugar para compartir.

Adoni agradece visita de Anuel AA a Romo Restaurant

El dominicano también compartió su satisfacción por recibir a sus amigos en el establecimiento y escuchar sus impresiones sobre la experiencia.

«Nada me satisface más cuando los pana mío van a Romo Restaurant por primera vez y me dicen: “Te pasaste con este restaurant”», escribió.

Adoni agradeció especialmente a Anuel AA y a todo su equipo por la visita durante las celebraciones del primer aniversario del negocio.

¿Romo Restaurant llegará a Miami?

La posibilidad de abrir en Miami

La propuesta de abrir una sucursal en Miami surgió, según el relato del DJ, durante la visita del cantante puertorriqueño.

Aunque Adoni compartió con entusiasmo la idea, no confirmó que exista un proyecto formal para llevar Romo Restaurant a esa ciudad.

La posibilidad de expandir el establecimiento quedó como una llamativa propuesta que surgió tras la experiencia gastronómica de Anuel AA.

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ETIQUETAS:Anuel AADj AdoniRomo Restaurant
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