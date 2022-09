Anuel AA le envió el mismo regalo a Yailin y a la nueva novia

Anuel AA continúa ocupando titulares en la prensa de farándula debido a sus relaciones amorosas y los pleitos que estas desencadenan. Luego que esta semana surgieran rumores de un acercamiento con Yailin La Más Viral, se desveló que el intérprete de Adicto volvió a levantar comentarios enviando el mismo regalo a dos mujeres.

El puertorriqueño envió el mismo ramo de flores a su esposa Yailin, y a Shaarza Moriel quien fue señalada hace unos días como su amante. La dominicana compartió un clip en una historia de Instagram donde se ve el regalo de flores rojas que dice: “Te amo, Anuel AA”. La rapera mostró su anillo de casada, dando señales de que entre ellos todo está bien.

Unos minutos después, Shaarza Moriel, la presunta amante, respondió a Yailin, La Más Viral, en la red social y comenzó una especie de guerra virtual. La influencer compartió en sus stories una foto donde también se ve un ramo de rosas, de colores rosadas y rojas, pero mucho más grande que el Yailin, y escribió: “Apenas llego acá y me quieres volver a ver, te amo”.

Hasta el momento ninguna de las mujeres ofreció declaraciones al respecto, ni han publicado otras indirectas en sus redes sociales. Anuel AA tampoco dijo nada sobre el tema.

Por su parte, el representante del género urbano el pasado fin de semana se cansó de las críticas y a través de su perfil en Instagram, donde acumula más de 29 millones de seguidores de todas las latitudes, dijo: “Este año trataron todo pa’ destruirme la carrera… ¿Se dieron cuenta? ¡¡Hasta les pagaron a mujeres que yo ni conozco pa’ que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo”.

Anuel AA continuó su mensaje: “Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole… ya me da lo mismo!!!!!!! si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mí y de mis seres queridos no van a poder nunca!. Hablen de cómo todo lo que saco se pone #1 trending!!!! Tengo la calle prendia en fuego eh”, agregó el ex de Karol G.