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Anuel AA habla de su nuevo álbum y su reconciliación con Cosculluela

El cantante ofreció detalles de Real Hasta la Muerte 2, un álbum en el que lleva entre tres y cuatro años trabajando. Explicó que cambió varias veces las canciones hasta encontrar el estilo que quería presentar, apostando finalmente por el sonido que ha caracterizado su carrera.

Noemy Vicioso
Anuel AA habla de su nuevo álbum y su reconciliación con Cosculluela
Anuel AA habla de su nuevo álbum y su reconciliación con Cosculluela
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El artista puertorriqueño Anuel AA habló sobre su carrera musical y algunos temas personales durante una entrevista en Alofoke Radio Show, conducido por Santiago Matías.

El cantante ofreció detalles de Real Hasta la Muerte 2, un álbum en el que lleva entre tres y cuatro años trabajando. Explicó que cambió varias veces las canciones hasta encontrar el estilo que quería presentar, apostando finalmente por el sonido que ha caracterizado su carrera.

También contó que su estadía de 14 meses en México despertó su interés por la música regional mexicana y los corridos, género al que planea dedicar una producción especial.

Sobre su relación con Cosculluela, Anuel explicó que ambos dejaron atrás sus diferencias, que atribuyó a malentendidos, orgullo y ego, para recuperar una relación de respeto.

Papeles challenge y caso C-Dobleta

Durante la entrevista, el artista explicó su interpretación de los documentos judiciales que circulan en redes sociales bajo el llamado «papeles challenge». Señaló que algunos corresponden a reportes iniciales de arresto y no necesariamente muestran el resultado final de un proceso judicial.

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