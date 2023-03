Anuel AA consulta en sus redes si él es más lindo que Maluma

Anuel AA ya lanzó el video oficial de su más reciente canción Más rica que ayer, pero en el rodaje, el boricua tuvo un divertido momento con Maluma. El cantante de música urbana Emmanuel Gazmey Santiago, no desaprovechó para mandarle un mensaje a su exnovia Karol G y compartir el simpático episodio con el colombiano.

En un post de Instagram Anuel lanzó una interrogante para todos sus fans, y al momento se viralizó la pregunta junto a unas fotos de ambos artistas. “Ayer @maluma me dijo q yo soy más lindo q él. No me lo creí… MUJERES HABLEN CLARO me lo dijo en serio o me lo dijo pa´ hacerme sentir bien????? NO ME ROMPAN EL CORAZÓN!! TODO EL MUNDO COMENTANDO MALUMA”, escribió el intérprete de Adicto en la red social.

Como era de esperar los comentarios de los millones de seguidores no tardaron en aparecer: “@maluma es más lindo”, comentó su propio productor musical. “No sabes que los hombres mienten siempre”, “Para mi eres el más lindo del mundo”, o “Bebe Maluma es bonito! Pero tú eres otra cosa!!”, dijeron otros usuarios tras el cuestionamiento del ex de Karol G.

Pero no fue la única publicación que sorprendió a los seguidores de Anuel, que acumuló más de un millón de likes en poco tiempo.

Anuel AA sigue lanzando indirectas

En otras imágenes compartidas en redes sociales, su productor, DJ Luian le preguntó al rapero si era un gánster de la calle o más bien de un “estilo Maluma”, refiriéndose al estilo suave y lindo del intérprete de Hawái y Cositas de la USA.

Al finalizar el video, el reconocido productor de música urbana también le preguntó a Anuel, “¿y todas esas noticias?, papi nos jodimos con Chayanne 2023 y todas esas mujeres”, a lo que el exesposo Yailin La Más Viral le respondió: “Yo soy un símbolo sexual ya, a estas alturas”.

La aparición de Maluma en el video oficial de Más rica que ayer, se debe a que Anuel y el paisa se han reunido además con J Balvin y Jhay Cortez para una colaboración que se estrenará en el nuevo álbum del reguetonero colombiano, titulado Don Juan.