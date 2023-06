Anuel AA canta la canción de Shakira con Bizarrap y causa furor

Tras los premios Heat, el exponente urbano puertorriqueño Anuel AA, está en el centro de las miradas. Pero no sólo por su participación en dichos premios, sino en atención a su respuesta tras el lanzamiento de «Narcisista», el nuevo tema de su ex, la dominicana Yailin La Más Viral, y en donde hace clara alusión a su relación con el boricua.

«El karma te va devolver pa’ atrás, real hasta la muerte y te volviste na’. Egoísta, mentiroso, narcisista que ya no estoy en ti no insista. En mi película ya no eres protagonista», reza parte de la letra del nuevo tema de Yailin, estrenado el viernes pasado en todas las plataformas digitales y que hizo recordar a muchos, por su intencionalidad, la “Music Session #53” de Shakira y Bizarrap.

Tal como se esperaba, la canción tuvo inmediata respuesta de Anuel AA. A través de su cuenta de Instagram, se muestra en una foto sacando los dedos del medio acompañada del mensaje. «Me siento como Shakira hoy: EMPODERADA. #Milloneta – @rochyrd #Rompecorazones».

Pero no solo eso. Además, Anuel AA se atrevió a ‘emular’ a Shakira cantando su tema con Bizarrap. «Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique«.

Esta representación dejaría a todos sus fanáticos impactados lo que trajo consigo numerosos comentarios entre los seguidores de las cantantes.