Angeline Monegro compite como Mejor Actriz en Premios La Silla

La actriz dominicana Angeline Monegro fue nominada a Mejor Actriz Protagónica en la XII edición de los Premios La Silla 2026. La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) organiza estos galardones.

Monegro compite por su interpretación de Yira Sandoval en la película «Día Ocho: El soplo del Espíritu», inspirada en la vida y obra del sacerdote Emiliano Tardif.

En la cinta, su personaje es una joven influencer que enfrenta conflictos familiares y personales. También busca un milagro para su hermana enferma, mientras lidia con las consecuencias de su exposición en las redes sociales.

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La producción, dirigida por José Gómez y producida por Ángela Medina y Joan Monegro, recibió nueve nominaciones. Entre ellas figuran Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actriz Protagónica y Mejor Actriz de Reparto.

En la categoría de Mejor Actriz Protagónica, Monegro comparte nominación con Nashla Bogaert, por «Medias hermanas»; Evelyna Rodríguez, por «Cucú»; Judith Rodríguez, por «Baño de mujeres»; Valentina Shen Wu, por «Bajo el mismo sol», y Yany Prado, por «Madre a dos centímetros de ti».

Una carrera iniciada en la infancia

Monegro comenzó su carrera artística a los siete años, como presentadora de televisión. Más adelante, participó en producciones teatrales y musicales.

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Estudió en la Academia de Formación Artística (AFA), donde desarrolló habilidades de actuación, canto y expresión escénica. También participó en montajes como «El mago de Oz», «Cenicienta» y «YoMio».

Posteriormente, amplió su formación en Toronto Film School, en Canadá, donde cursó estudios de actuación para cine. Durante esa etapa participó en una adaptación teatral de «It’s a Wonderful Life», en la que interpretó varios personajes, según una publicación de la institución.

Entre sus trabajos cinematográficos figuran «Rango de Honor» (2023), donde interpretó a Vielka, y «Des-aparecido», en un papel secundario. También participó en el cortometraje «Derailed» (2023).