¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

La actriz francesa Angèle Metzger murió a los 28 años tras sufrir una caída en Les Pavillons-sous-Bois, localidad situada en las afueras de París. Su cuerpo fue encontrado el sábado 7 de noviembre junto al edificio del Centro Comunal de Acción Social de la localidad.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarla, informó el diario Le Parisien.

Las circunstancias del fallecimiento todavía no están claras. Según las primeras informaciones de Le Figaro, la intérprete habría caído desde una escalera o una plataforma situada sobre un aparcamiento subterráneo.

Publicidad

La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para determinar las causas de la muerte. Las autoridades realizan análisis forenses y revisan información telefónica y grabaciones de videovigilancia. También recaban testimonios de posibles testigos.

Entre los aspectos que busca esclarecer la investigación figuran:

El lugar exacto desde donde cayó la actriz.

Las circunstancias en las que llegó a esa zona del edificio.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Los resultados de los análisis forenses y técnicos.

Si la caída fue accidental o intencionada.

Por el momento, las autoridades no han establecido cómo ocurrió el hecho. La Fiscalía indicó que todavía es temprano para llegar a conclusiones sobre la causa del fallecimiento.

Publicidad

Angèle Metzger alcanzó la fama con «Chair tendre»

Metzger se dio a conocer en 2022 por su papel protagónico en la serie francesa Chair tendre, creada por Yaël Langmann y dirigida junto a Jérémy Mainguy.

La producción consta de diez episodios y fue presentada en el festival Séries Mania de Lille. Posteriormente, llegó a la plataforma France.tv Slash y se emitió por France 5.

En la ficción, Metzger interpretó a Sasha, una adolescente de 17 años que descubre que es intersexual. El personaje inicia una nueva etapa en un instituto después de haber sido criado como un chico.

Publicidad

La historia aborda sus experiencias personales, los vínculos familiares y los desafíos que enfrenta al intentar vivir de acuerdo con su identidad.

La serie recibió el premio a mejor producción de la competencia francesa en Séries Mania. En noviembre de ese mismo año, Metzger obtuvo el reconocimiento a actriz revelación, concedido por el festival y la publicación especializada Le Film français.

Su interpretación convirtió a Sasha en uno de los personajes más recordados de la ficción francesa de aquel año.

Una carrera que pasó por el cine y los videoclips

Aunque alcanzó mayor reconocimiento con Chair tendre, Metzger ya había participado en producciones audiovisuales antes de ese proyecto.

Comenzó su trayectoria artística durante la adolescencia y trabajó en películas como Mon bébé, de Lisa Azuelos, y Les Choses humaines, dirigida por Yvan Attal.

Después de su participación en la serie, continuó vinculada al cine y apareció en títulos como Drone Games y Fotogenico. Esta última película fue presentada en el marco del festival de Cannes en 2024.

En 2026 también participó en el cortometraje Swapper, dirigido por Louis-Barthélemy Rousseau. La producción recibió el Gran Premio Unifrance de cortometrajes de ese año. Metzger también obtuvo un reconocimiento por su interpretación en el festival Côté court, celebrado en Pantin.

Uno de sus trabajos más recientes fue el videoclip de «Japan», del grupo irlandés Fontaines D.C., publicado en octubre de 2026.

En la producción compartió escenas con el actor Charlie Heaton, conocido por interpretar a Jonathan Byers en la serie Stranger Things.

Su padre le dedica un emotivo homenaje

La muerte de la joven actriz provocó numerosas muestras de pesar en el ámbito artístico francés. Su padre, Stéphane Metzger, expresó su dolor en declaraciones al diario Le Parisien.

«Habría tantísimo que contar sobre mi hija. Era tan especial, tan singular, una personalidad fuera de lo común. Me hacía sentir muy orgulloso», manifestó.

El actor también recordó las diferentes facetas de su hija y destacó que, además de actriz, era ceramista y bailarina. Asimismo, reveló que había creado un grupo de rock y punk.

La creadora de Chair tendre, Yaël Langmann, y otros integrantes del mundo artístico también compartieron mensajes de despedida tras conocerse el fallecimiento.

Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía de Bobigny continúa para establecer las circunstancias de la caída.