Ángela Aguilar confiesa que se quitó dos costillas para lograr su cintura

Ángela Aguilar además de su talento, cautiva al público con su figura. La joven intérprete de regional mexicano tiene una cintura de avispa que muchas envidian. Pero la hija de Pepe Aguilar hizo una confesión que dejó a todos con la boca abierta.

En una charla con el periodista Jomari Goyso, Ángela Aguilar, de 18 años bromeó sobre su espectacular figura. “Me asusta esa cintura”, le dijo el comunicador. La artista no demoró en responder.

“Me quité dos costillas, obvio. No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo que se operó”, contestó riendo la cantante, mientras se preparaba para su show.

Goyso compartió detalles de su encuentro con la Dinastía Aguilar en sus redes sociales. “MI PRIMER JARIPEO CON LOS REYES DEL SHOW! LA DINASTÍA AGUILAR! Wow! Todo fue más impresionante de lo que imaginaba!!! Love u mi @angela_aguilar_ LA PRINCESA MEXICANA DE LA MÚSICA!!!! GRACIAS @pepeaguilar_oficial por mantener viva una cultura y tradición! Volveré a mil más!!!”, escribió el periodista junto a un video en Instagram.

El asesor de imagen y copresentador español compartió con la popular familia mexicana durante una de las presentaciones de Jaripeo sin fronteras Tour que llegó a Manhattan, Estados Unidos.

“Waaaaaooooo, ella y su padre!! Amo su música!!”, “Que hermosura!!”, “Esa niña es sumamente bella y no hablo sólo de su físico hablo de su aura y toda la esencia que proyecta”, “A Pepe le debe explotar de Amor y orgullo el pecho cuando la ve actuar y la escucha cantar, bendiciones”, “Omg esa chica si es bellaaaaaaaaaaaaa de todas las formas y una voz angelical”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación de Jomari sobre Ángela Aguilar.