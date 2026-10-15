¿Qué hará Andreína Martínez si se convierte en ángel de Victoria’s Secret?

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

La modelo dominicana Andreína Martínez tiene dos grandes metas si logra convertirse en uno de los ángeles de Victoria’s Secret: comprar una casa para su familia y permitir que su padre deje de trabajar después de tantos años de esfuerzo.

La ex Miss República Dominicana Universo 2021 compartió estas aspiraciones en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la reconocida marca de lencería. En el audiovisual, también recordó su infancia en Santiago de los Caballeros, la migración a Estados Unidos y los sacrificios que marcaron su historia familiar.

Para Martínez, esta oportunidad representa mucho más que un avance en su carrera como modelo. También significa la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos y retribuirles parte de los esfuerzos que hicieron por su futuro.

Publicidad

“Quiero comprar una casa y quiero retirar a mi papá. Ese es mi objetivo. Quiero que ese hombre deje de trabajar; ha trabajado muy duro durante muchísimo tiempo y necesita descansar”, expresó.

Andreína Martínez recuerda su infancia en Santiago Durante el video, la dominicana describió su niñez como una etapa feliz, marcada por la cercanía de sus abuelos, sus primos y las reuniones familiares en casa de su abuela. Recordó especialmente los domingos en los que se reunían para cocinar, compartir y disfrutar juntos, incluso cuando los recursos económicos eran limitados. Publicidad Aunque su familia no tenía muchas posibilidades económicas, destacó que esos momentos fortalecieron los vínculos entre sus integrantes. “Esas memorias y esas actividades fueron las cosas que nos mantuvieron juntos”, recordó al hablar de su infancia. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret) La educación también ocupaba un lugar importante en su hogar. Según explicó, como varios miembros de su familia no habían tenido la oportunidad de asistir a la universidad, sus padres querían que sus hijos pudieran acceder a una formación que les abriera nuevas puertas. Publicidad