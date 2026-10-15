¿Qué hará Andreína Martínez si se convierte en ángel de Victoria’s Secret?

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La modelo dominicana Andreína Martínez tiene dos grandes metas si logra convertirse en uno de los ángeles de Victoria’s Secret: comprar una casa para su familia y permitir que su padre deje de trabajar después de tantos años de esfuerzo.
La ex Miss República Dominicana Universo 2021 compartió estas aspiraciones en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la reconocida marca de lencería. En el audiovisual, también recordó su infancia en Santiago de los Caballeros, la migración a Estados Unidos y los sacrificios que marcaron su historia familiar.
Para Martínez, esta oportunidad representa mucho más que un avance en su carrera como modelo. También significa la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos y retribuirles parte de los esfuerzos que hicieron por su futuro.
“Quiero comprar una casa y quiero retirar a mi papá. Ese es mi objetivo. Quiero que ese hombre deje de trabajar; ha trabajado muy duro durante muchísimo tiempo y necesita descansar”, expresó.
Andreína Martínez recuerda su infancia en Santiago
Durante el video, la dominicana describió su niñez como una etapa feliz, marcada por la cercanía de sus abuelos, sus primos y las reuniones familiares en casa de su abuela.
Recordó especialmente los domingos en los que se reunían para cocinar, compartir y disfrutar juntos, incluso cuando los recursos económicos eran limitados.
Aunque su familia no tenía muchas posibilidades económicas, destacó que esos momentos fortalecieron los vínculos entre sus integrantes.
“Esas memorias y esas actividades fueron las cosas que nos mantuvieron juntos”, recordó al hablar de su infancia.
La educación también ocupaba un lugar importante en su hogar. Según explicó, como varios miembros de su familia no habían tenido la oportunidad de asistir a la universidad, sus padres querían que sus hijos pudieran acceder a una formación que les abriera nuevas puertas.
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La migración a Estados Unidos y el sacrificio de sus padres
Andreína Martínez contó que emigró a Estados Unidos cuando tenía 13 años, acompañada de su padre y su hermano. Su madre, sin embargo, tuvo que permanecer en República Dominicana.
La modelo reconoció que aquella separación representó un sacrificio para su familia, pero también recordó que su madre comprendía las oportunidades que sus hijos podían encontrar en el extranjero.
Esta experiencia marcó su historia personal y contribuyó a fortalecer su deseo de salir adelante y apoyar a sus seres queridos.
Ahora, mientras compite por una oportunidad en una de las marcas más reconocidas de la industria de la moda, Martínez mantiene presente el esfuerzo de sus padres y la importancia de retribuirles todo lo que hicieron por ella.
“Esta oportunidad puede cambiar mi vida y la de mi familia”
La dominicana considera que convertirse en ángel de Victoria’s Secret podría transformar su futuro profesional y el de sus familiares.
“Esta oportunidad es enorme. Puede cambiar mi vida, pero no solamente la mía, sino la de mi familia para siempre”, afirmó.
Sus declaraciones muestran que, más allá del reconocimiento internacional y las pasarelas, sus aspiraciones están estrechamente vinculadas con el bienestar de sus seres queridos.
Andreína Martínez busca convertirse en ángel de Victoria’s Secret
Martínez representó a República Dominicana en Miss Universo 2022, certamen en el que logró posicionarse entre las cinco finalistas.
Desde entonces, ha continuado desarrollando su carrera en el modelaje internacional y ahora busca alcanzar otro importante objetivo profesional mediante el reality show de Victoria’s Secret.
La final del programa está pautada para este 18 de octubre y podrá verse a través de YouTube, donde se conocerá el desenlace de la competencia.
Mientras espera el resultado, la modelo dominicana mantiene una motivación clara: aprovechar esta oportunidad para impulsar su carrera y ofrecerle a su familia una vida con mayores posibilidades.
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